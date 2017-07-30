В Столинском районе ГАИ преследовала мотоциклиста, а тот сбил 13-летнюю девочку - она в больнице

29 июля в деревне Ольшаны, Столинского района мотоцикл сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Точные обстоятельства произошедшего пока не известны. Как сообщил TUT.BY читатель, 29 июля в агрогородке Ольшаны, Столинского района «автомобиль ГАИ сбил мотоциклиста, который, в свою очередь вылетел на обочину и сбил девушку». Эту версию подтвердили TUT.BY жители агрогородка, с которыми нам удалось связаться.

«Сотрудники ГАИ подрезали мотоцикл в итоге мотоцикл выехал на тротуар и влетел в девчат которые шли в то время по тротуару», — сообщил ольшанец Александр.

Есть еще одна версия ДТП. Согласно ей ГАИ преследовала мотоциклиста, который пытался скрыться. Во время погони мотоциклист совершил наезд на пешехода. При этом был ли контакт между автомобилем ГАИ и мотоциклом неизвестно.

За комментарием TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. В ведомстве подтвердили факт ДТП, но подчеркнули, что обстоятельства аварии пока устанавливаются, проводится проверка.

По информации TUT.BY пострадала 13-летняя девочка. С места аварии пострадавшую увезла скорая. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Пинске.

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