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На этой неделе будет до 36 градусов

31.07.2017 12:41 — Разное | Ежедневник  
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На этой неделе будет до 36 градусов

фото: tvc.ru

В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозу синоптиков Гидромета, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет западный, умеренный, передает БЕЛТА.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 12 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27-33 градусов.

Во вторник, 1 августа, станет еще теплее. На большей части территории страны ожидается до 30-34 градусов выше нуля. В среду в некоторых южных районах республики «припечет» до +35…+36 градусов. В связи этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
 

 
 
Ссылка на источник 36
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В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

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