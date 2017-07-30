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На этой неделе будет до 36 градусов
31.07.2017 12:41 — Разное | Ежедневник
фото: tvc.ru
В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозу синоптиков Гидромета, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет западный, умеренный, передает
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В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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