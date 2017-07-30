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ЧП в Гомеле: мужчина насмерть сбил грузовиком своего ребенка и покалечил жену

31.07.2017 13:18 — Разное | БДГ  
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Накануне вечером пьяный мужчина после ссоры с женой протаранил ворота своего дома на грузовике, убив своего сына и покалечив супругу.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 29-летнего жителя  Гомеля. Сообщается, что мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, поссорился с супругой, угрожая разрушить дом. После этого он сел в рабочий грузовой рефрижератор «Iveco» и начал таранить задним ходом ворота.

Во дворе дома в этот момент находились дети мужчины и его жена. Ворота в итоге поддались автомобилю, однако это не остановило мужчину - он продолжил движение. Четырехлетний сын пьяного водителя получил смертельные травмы, жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Мужчина задержан, следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по п. 2 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего и покушение на убийство двух или более лиц)», - говорится в сообщении СК.

 
Теги: Гомель
 
 
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Накануне вечером пьяный мужчина после ссоры с женой протаранил ворота своего дома на грузовике, убив своего сына и покалечив супругу.

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