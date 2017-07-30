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БАТЭ расстался с футболистом, давшим резкий комментарий журналистам после игры с "Алашкертом"
Футбольный клуб БАТЭ на своем
32-летний защитник не играл после матча 12 июля, когда БАТЭ
После того поединка Максим Жавнерчик в беседе с журналистами резко отозвался об игре своей команды и объяснил, почему
— Но тренер отвечает за результат. В любом случае, если будет провалена еврокампания, то нужно или футболистов разгонять, или тренеров. Другого варианта нет. Это будет правильным решением. Два года подряд БАТЭ попадается соперник, который мы не имеем права не проходить. Здесь никаких оправданий быть не должно. В команде много новичков, которые, видимо, не понимают значимости подобных матчей. Главное, чтобы не было поздно, — сказал Жавнерчик.
На ответный матч в Ереван Максим Жавнерчик с командой
Перед поездкой в Ереван в СМИ промелькнула информация о травме защитника, однако после победы в Ереване главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прояснил ситуацию.
— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, —
После этого стало окончательно понятно, что выведение футболиста из состава было воспитательной мерой.
Максим Жавнерчик играл в БАТЭ с 2004-го по 2009 год, а затем 6 лет выступал за российскую «Кубань» из Краснодара.
Второй прход в БАТЭ случился в 2015 году, на этом отрезке футболист провел за бориосвскую команду 69 матчей, отдал 5 результативных передач (чемпионат страны — 39/0+3, Кубок — 12/0+1, Суперкубок — 3/0+0, Лига чемпионов — 13/0+1, Лига Европы — 2/0+0).
Всего вместе с БАТЭ Максим Жавнерчик 5 раз становился чемпионом Беларуси (2006, 2007, 2008, 2015, 2016), 3 раза поднимал над головой Суперкубок Беларуси (2015, 2016, 2017), дважды завоевал Кубок Беларуси (2006, 2015), несколько раз выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Футбольный клуб БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с опытным защитником Максимом Жавнерчиком.
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