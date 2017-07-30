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В Беларуси появились кредиты на жилье для нуждающихся под 6-9% годовых
На дешевый кредит под 6−9% годовых могут рассчитывать только нуждающиеся — те, кто уже стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Дают такой кредит два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк.
В Белагропромбанке сообщили, что кредит на строительство жилья под 6% в первые два года и под 9% — в оставшиеся дадут только очередникам из регионов. Минчане лимит исчерпали еще в начале года. Напомним, в
В каких конкретно регионах остались еще средства, Белагропромбанк пока не уточнил.
Аналогичный — самый дешевый на рынке — кредит для нуждающихся под 11,5% годовых в начале года
В списке — 20 домов, в том числе три из них в Минске (Каменная Горка, Шарагновича-Рафиева и Михалово — Алибегова). Еще два дома предлагают в пригороде столицы — в деревне Копище и агрогородке Прилуки.
Кредит выдается сроком до 20 лет.
Дешевые кредиты — для остальных
Еще недавно ставка по кредитам на жилье плавала в районе 17% годовых. В мае появились первые предложения с более привлекательной ставкой — от 11%. И сейчас есть банки, кредитующие покупку новостроек у определенных застройщиков под более-менее подъемные проценты.
Например, БелВЭБ предлагает кредит «Дружная будоўля» под 11% годовых на строительство или приобретение уже готовой недвижимости. Под такой процент кредитуют клиентов четырех застройщиков. В частности, «Внешэкономстрой» (жилые дома на проспекте Победителей, 27 и ул. Мястровская, 24); «Белинтерросинвест» — жилые дома на Мястровской, 4 и 6; и ООО «Строительная компания «Сканко» — жилой дом на улице Связистов, 10. Ставка по кредиту будет неизменной в течение всего срока кредитования. Кредит выдается сроком до 25 лет.
В Белагропромбанке можно взять целевой кредит на строительство жилья под 12% годовых (первые два года, начиная с третьего — ставка рефинансирования плюс три процентных пункта, сейчас ставка 12% годовых). Кредит выдается сроком на 20 лет и на общих основаниях (стоять на очереди не обязательно).
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Но есть нюансы: не все очередники смогут получить дешевые займы.
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