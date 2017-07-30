Минчане вторую неделю подряд голосуют рублем за « Дюнкерк » Кристофера Нолана. Военная драма удерживает лидерство в прокате Минска и не только. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Интерес к эпической военной драме об эвакуации войск союзников с пляжей Дюнкерка продолжает оставаться высоким. Кристофер Нолан, заработавший себе имя многобюджетными кинокомиксами — трилогия про Бэтмена и масштабной фантастикой «Начало» и «Интерстеллар», вторую неделю подряд держится в лидерах с премьерной картиной. Кстати, это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов.

Получивший признание критиков фильм Нолана понравился и зрителям в США, которые поставили «Дюнкерк» на первое место в прокате. За минувший уикенд картина принесла студии 28 миллионов долларов, а всего собрала 101 миллион долларов. Тем временем в Минске фильм посмотрели 8,1 тысячи зрителей, которые принесли в кассу 40,6 тыс. рублей.

AFISHA.TUT.BY уже посмотрела , как выглядит самый захваленный фильм полугодия от одного из самых дорогих режиссеров мира, и оставила свой отзыв.

На втором месте столичного проката — шпионский боевик с Шарлиз Терон в главной роли. В неспокойном Берлине, куда направляют «Взрывную блондинку» с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Сексуальная Шарлиз действует как магнит для ваших деноминированных рублей, а Джеймс МакЭвой — как сертифицированный на территории шпионского боевика стендап-комик.

За плечами Дэвида Литча — первый «Джон Уик» и с два десятка актерских работ. Теперь «Взрывная блондинка», полностью оправдывающая свое название, за первый уикенд принесла 18 миллионов долларов. А в Минске фильм добавил в кассу еще 32,6 тыс. рублей.





Новая часть « Планеты обезьян » занимает третью строчку столичного проката (21,1 тыс. рублей). Армии генетически модифицированных обезьян пора бы отдохнуть от военных трудов — две недели назад премьерный фильм стартовал неубедительно, да и дальнейшая судьба картины под большим вопросом. Кстати, это девятый фильм франшизы «Планета обезьян».

Его подпирает фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных — « Гадкий я 3 », расположившийся на четвертой позиции с 21,1 тыс. руб. в прокате Минска. Мультфильм тоже может позволить себе расслабиться — сейчас он уже обогнал первую часть, которая вышла в 2010 году, и окупил свой небольшой 80-миллионный бюджет.





Еще ниже — борец со злом Спайдермен — «Человек-паук. Возвращение домой» занимает пятую строчку — на нее он спустился с третьей. Новая часть принесла 20,8 тыс. руб за минувший уикенд в Минске. Это 13-е место среди шестнадцати фильмов франшизы и в итоге довольно неплохой результат для сольного фильма одного персонажа. В будущем «Возвращение домой», возможно, даже войдет в десятку самых прибыльных фильмов марвеловской киновселенной.

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