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Военно-историческая драма "Дюнкерк" собрала в прокате 100 миллионов долларов
Минчане вторую неделю подряд голосуют рублем за «
Интерес к эпической военной драме об эвакуации войск союзников с пляжей Дюнкерка продолжает оставаться высоким. Кристофер Нолан, заработавший себе имя многобюджетными кинокомиксами — трилогия про Бэтмена и масштабной фантастикой «Начало» и «Интерстеллар», вторую неделю подряд держится в лидерах с премьерной картиной. Кстати, это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов.
Получивший признание критиков фильм Нолана понравился и зрителям в США, которые поставили «Дюнкерк» на первое место в прокате. За минувший уикенд картина принесла студии 28 миллионов долларов, а всего собрала 101 миллион долларов. Тем временем в Минске фильм посмотрели 8,1 тысячи зрителей, которые принесли в кассу 40,6 тыс. рублей.
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На втором месте столичного проката — шпионский боевик с Шарлиз Терон в главной роли. В неспокойном Берлине, куда направляют
Сексуальная Шарлиз действует как магнит для ваших деноминированных рублей, а Джеймс МакЭвой — как сертифицированный на территории шпионского боевика стендап-комик.
За плечами Дэвида Литча — первый «Джон Уик» и с два десятка актерских работ. Теперь «Взрывная блондинка», полностью оправдывающая свое название, за первый уикенд принесла 18 миллионов долларов. А в Минске фильм добавил в кассу еще 32,6 тыс. рублей.
Новая часть «
Его подпирает фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных — «
Еще ниже — борец со злом Спайдермен —
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