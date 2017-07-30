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США сожалеют по поводу решения о высылке американских дипломатов из РФ

31.07.2017 13:07 — Разное | Ежедневник  
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США сожалеют по поводу решения о высылке американских дипломатов из РФ

фото: sputnik.by

Государственный департамент США прокомментировал решение Кремля выслать 755 американских дипломатических работников из России.

"Эта ничем не вызванная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как будем реагировать на него. Других комментариев пока не даём", — цитирует заявление ведомства агентство Associated Press.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин заявил о том, что 755 американских дипломатов и технических работников должны будут прекратить свою работу в РФ.

 
 
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Государственный департамент США прокомментировал решение Кремля выслать 755 американских дипломатических работников из России.

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