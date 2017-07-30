Половины одной из главных и наиболее актуальных белорусских групп ЛСП вчера не стало — умер Рома Англичанин . AFISHA.TUT.BY хочет рассказать, почему это на самом деле важно и серьезно.



Рома «Англичанин» Сащеко, группа ЛСП

ЛСП — это не просто дуэт, который записал с известным российским рэпером Оксимироном хит «Безумие» и впоследствии рассорился с ним. Те, кто внимательно следит за рэп-игрой в России в целом или за группой в частности, уже достаточно давно успел выделить белорусов. Актуальное звучание, которым занимался Рома Англичанин, техничная читка и пение Олега вкупе с его повествовательным талантом и тягой к концептуальности — все это на самом деле возводило ЛСП в ранг настоящей белорусской жемчужины. Шаг за шагом ребята делали материал все сильнее, а в этом году выпустили пиковый альбом Tragic City, который уже сейчас можно назвать одним из лучших в отрасли и в Беларуси в принципе.



Роман Сащеко и Олег Савченко, группа ЛСП

Шквал сообщений касательно смерти Ромы в социальных сетях сейчас обрастает множеством комментариев. Кто-то искренне переживает смерть саундпродюсера, кто-то в основном глупо шутит, а кто-то и вообще настаивает на том, что не знает, что это за человек и почему он важен.

Хотелось бы прояснить. Рома Англичанин был не просто битмейкером, у которого Олег изредка заказывал подложку, а постоянным участником дуэта, который не только подпевал на концертах, но своим видением определял музыку ЛСП так же, как лирика и вокальная манера его друга. Он не просто тусил на интервью Большого Русского Босса с приятелем за компанию, а на самом деле из альбома в альбом развивал одну из главных групп Беларуси. И финальный виток его мастерства идеально подчеркивает Tragic City — последняя пластинка ребят, музыка которой потрясающе выделяет все настроенческие нотки поэзии Олега, щеголяет реверансами к советским песням и создает восхитительную атмосферу.





И сейчас совсем не хочется копаться в лирике группы, выискивая очередную многозначительную строчку, указывающую на то, что смерть Ромы совсем не случайна. И ровно так же не хочется романтизировать смерть рэп-звезды, как и не стоит причислять парня к слабым людям, проигравшим свою жизнь алкоголю и наркотикам. Особенно сейчас, когда причина смерти не ясна. Лучше просто включить любимые песни ЛСП и внутри себя сказать спасибо Англичанину.

Важно понимать, что Рома Англичанин был не просто «тем вторым», а настоящей половиной сердца и мозга ЛСП, без которой и Олег будет уже другим. Кстати говоря, у дуэта планировался громадный тур, однако, что сейчас будет с концертами — неизвестно.