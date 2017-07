23-летняя Анастасия Алексиевич в начале лета за 320 евро две недели путешествовала по Европе: Вильнюс — Милан — Лугано — Венеция — Порто. «Билеты на самолеты стоило около 70 евро, автобусы в Минск и из него — 30 евро. Переезды между городами в путешествии обошлись в 60 евро. За проживание я платила только в Лугано и отдала 30 евро. Остальные расходы по собственному желанию и усмотрению, я потратила около 130 евро», — описывает Анастасия.



Фото из личного архива героини

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Мой бюджетный отдых ». Среди присланных историй о недорогом путешествии читатели выберут лучшую, а мы вручим автору приз — 300 рублей.

Вильнюс и Милан

— На мой маршрут повлияли, в первую очередь, цены на билеты лоукостеров. Итак, первым пунктом был выбран Вильнюс, а оттуда — в Милан (билеты — 19−29 евро). Посмотрев цены на жилье в Airbnb и Booking, я зарегистрировалась на Couchsurfing. Честно говоря, мне как девушке найти жилье намного проще: меня с удовольствием принимали у себя другие девушки.

В Вильнюс из Минска я доехала на автобусе со скидкой 50%, которую нашла на Slivki.by. С собой взяла небольшой рюкзак, мой багаж на две недели был 4−5 кг.

В Вильнюсе до этого я не была, поэтому специально приехала пораньше, чтобы погулять по городу. Пришлось делать это с рюкзаком.

Из Вильнюса я прилетела в пригород Милана (Бергамо) ночью. Успела практически на последний автобус до города. Там меня встречала девочка-каучсерфер — дождалась, хотя я без доступа к интернету опаздывала на 40 минут! Утром она отдала мне свою карточку для доступа к городскому общественному велопрокату. Это шикарная система: за оплату членства можно взять велосипед с любой стоянки в городе и бесплатно кататься 30 минут. Дальше платишь 50 центов за каждые полчаса. Но можно поставить велосипед на стоянку, подождать 5 минут и забрать снова. Обратите внимание на то, что ПДД не всегда соблюдаются.

В этот день я посетила Дуомо. Это, безусловно, прекраснейший собор. Входной билет с пешим подъемом на террасу и музеем — 12 евро. Если подниматься на лифте, получится дороже. Но там не очень высоко — примерно, как наша десятиэтажка. В музей можно не идти, там особо нечего делать. И не забудьте взять с собой что-то, чтобы покрыть ноги и плечи, — такое требование. Все можно купить и на месте, но за 2 евро.

В центре города есть приходится в кафе. Все дорого: 0,5 л воды — от 1,5 до 2 евро. Кстати, пицца тоже не «вау». Зато в супермаркетах, которые находятся не в центре, есть в продаже практически все необходимое. И цены ниже: готовая лазанья — около 1,5 евро за большую порцию, вино — от 0,8 до 5 евро.

В городе был бесплатный интернет, но воспользоваться я им не могла: требовалось подтверждение телефонного номера, а я была не в роуминге. После того, как я вернула карточку велопроката девочке-каучсерферу, захотела пойти на набережную, где по вечерам гуляет весь народ. Во многих кафе за купленный бокал вина (около 9 евро) предлагается шведский стол. Так что я провела вечер на набережной с wi-fi кафе, бокалом вина и полной тарелкой еды.

Поездка в Лугано

На следующий день я уехала в Лугано, это горный городок Швейцарии на границе с Италией. Покупала билет на автобус на вокзале и — неприятный сюрприз! Я обнаружила, что за покупку не по интернету берут сбор 5 евро. Билет обошелся в 15 евро. Еще в Минске я открыла карточку в евро, чтобы расплачиваться в путешествии, но, как оказалось, не подключила ее к 3d Secure через интернет-банкинг.

Было утро, первым делом решила поесть. Магазинов вокруг не видно, только кафе, в которых пицца стоила около 15 евро. Очень расстроилась, но это Швейцария… Удалось перекусить за 9 евро. Остановилась на обзорной площадке, и сердце мое переполнилось восторгом: рассмотрела горы и озеро Лугано. За 8 евро взяла на 30 минут катамаран, чтобы кататься по озеру. Прекрасные чувства!

Вечером списалась с девушкой-каучсерфером: та сослалась на непредвиденные обстоятельства и сказала, что не может меня приютить. Я не злилась на нее, ведь это жизнь. Нашла самый дешевый хостел: на booking была указана цена — 16 евро, местоположение — в километре от меня. Дошла, увидела административное здание. Проходящая мимо девушка помогла сориентироваться: хостел не в Лугано, а в соседнем городке! На станции дождалась нужного автобуса. Но не знала, что билет нужно купить заранее в автомате. Все заходили и показывали билет водителю, я же извинилась и сказала, что была не в курсе такого правила. Разрешил проехать без оплаты. В хостеле оказалось, что минимальная цена за ночь — 36 евро. Я расплакалась, так как была очень уставшая: целый день с рюкзаком по жаре, около 25 км пешком. Женщина увидела мой белорусский паспорт, мои слезы и состояние и сделала мне скидку с помощью своей карты постоянного клиента. Я заплатила 30 евро — за номер, где, кроме меня, ночевали три немки.

Утром отправилась искать путь на пик Монте-Бре. Вход в кабинку фуникулера был бесплатным. Зашла, разговорилась с немкой пенсионного возраста. Проехали часть пути, а после требовалось пересесть на другой фуникулер. Вход — 25 евро. Эта сумма крайне возмутила немку, и она предложила искать другой путь вместе: расспрашивала строителей на испанском и немецком, а я доставала местное население вопросом «How can I get to Monte-Bre?». Нашли нужную остановку автобуса. Водителя напугала моя купюра в 100 евро, и он разрешил мне ехать бесплатно. Вид с горы был просто волшебным! Я безумно рада, что мне удалось увидеть прекрасные Альпы.

Возвращаясь на автобусе, я снова показала водителю купюру в 100 евро — и снова не платила. Остаток дня провела на берегу озера, поедая швейцарскую шоколадку за 70 центов. Вечером уехала в Милан (опять переплатила 5 евро за покупку билета не через интернет), а оттуда — в Венецию.

Венеция и Порто

В 5.30 утра каучсерфер ожидал меня на площади Сан-Марко. Доехала зайцем на теплоходе (в Венеции их называют вапоретто). Потом купила проездной за 30 евро на 2 дня: выгоднее, чем платить 7 евро за каждую поездку. За три дня, что я провела в Венеции, обошла все местные достопримечательности. Я уже порядком устала от музеев и храмов, поэтому собор на площади Сан-Марко и Венецианские сады не произвели на меня сильного впечатления. Просто гулять по узким улочкам, пить кофе, есть отменную дешевую кусковую пиццу местных пекарен и отличное мороженое мне понравилось гораздо больше.

Кроме того, я посетила концерт классической музыки: разрыдалась, пережила настоящий катарсис. Вход стоил 25 евро, но я сказала, что студентка, и забыла студенческий. Мне поверили, и я заплатила 20 евро.

Из Венеции я снова отправилась на поезде в Милан, аэропорт Мальпенса. За билет платила, хотя слышала, что некоторые ездят зайцем и прячутся в туалете. Из Милана — в Порто, Португалия. Попутчик договорился, чтобы меня довезли до квартиры, в которой я поселилась как каучсерфер.

В квартире оказалось много людей. Все спали на матрасах, на полу. Сначала я испытала шок. Уже утром познакомилась с другими ребятами: здесь были люди из Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, Бразилии, Тайвани, Колумбии, Германии, Греции, Польши. Ребята готовили еду на всех. У нас была чудесная компания. В течение этих шести дней тратила около 3−5 евро в день. Даже в кафе в центре еда совсем недорогая.

Океан в Порто очень холодный, купаться я не смогла, — но безумно красивый! На пляж ездила зайцем на городском автобусе, ходила пешком. Привыкла много ходить, и в Португалии поставила рекорд — 31 км за день.

Ехала в аэропорт я на метро. Тоже можно войти зайцем, но на этот раз я оплатила проезд — около 2 евро. Летела обратно я через Варшаву, а потом — на ночном автобусе в Минск.