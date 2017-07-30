В ЕС обеспокоены возможным началом торговой войны из-за стали

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Самые могущественные нации в мире рискуют не добиться достаточного прогресса в борьбе с избыточным производством стали к установленному сроку (август), что может стать для США потенциальной причиной развязывания торговой войны.

Об этом сообщил в понедельник близкий к Еврокомиссии брюссельский сетевой ресурс EURACTIV.

В зависимости от результатов расследования, начатого администрацией Дональда Трампа в апреле, Вашингтон готов ввести тарифы на металлургическую продукцию стран всего мира под предлогом защиты национальной безопасности, пишет finmarket.ru .

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в июне заявил, что Европа будет готова нанести ответный удар "в течение дней", если в Белом доме зазвучат боевые барабаны.

Во время июльского саммита G20 в Гамбурге канцлер Германии Ангела Меркель приостановила надвигающуюся торговую войну. Она убедила самые могущественные страны, в том числе США, предоставить многосторонней системе последний шанс решить проблему избыточного производства стали.

Лидеры "двадцатки" дали созданному в прошлом году форуму по избыточным сталелитейным мощностям срок до августа, чтобы добиться прогресса. Но пока достаточных сдвигов нет. Официальные лица, знакомые с ходом обсуждения, сказали EURACTIV, что остаются серьезные пробелы в части обмена информацией.

Брюссель сваливает вину на Китай. В июне Китай вышел на новый рекорд производства, увеличив его на 5,7%. Начиная с 2000 года Пекин быстро наращивает производство стали, увеличив долю на мировом рынке с 15% до почти 50%, что подкрепляется субсидиями и другими государственными мерами. Но Пекин утверждает, что 86% его производства предназначено для внутреннего потребления.

Несмотря на значительные пробелы, которые еще предстоит заполнить, группа по стали не планирует новых встреч до конца августа, подтвердили официальные лица. С 25 по 27 сентября ее члены встретятся на глобальном форуме. Он еще может быть успешным, если к сроку нарисует ясную картину избытка сталелитейных мощностей, а осенью составит список рекомендуемых мер, полагают источники, знакомые с обсуждением.

Тем временем в Брюсселе опасаются непредсказуемой реакции Дональда Трампа. Представители ЕК считают, что тот может установить тарифы независимо от прогресса и результатов глобального форума.

Хотя Трамп ставит главной целью своей атаки Китай, являющийся крупнейшим производителем стали, эта страна далеко не основной экспортер стали в США. Большая часть их стального импорта приходится на Канаду (17%), Бразилию (13%) и Южную Корею (12%). Германия, главный в ЕС экспортер стали, занимает всего 4%.

Несмотря на малую вероятность того, что под прицелом Трампа окажутся европейские страны, комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем обеспокоена нарастанием глобальной волны протекционизма. "Даже если не мы цель этого процесса, его побочный ущерб очень сильно ударит по Европе", - сказала она.