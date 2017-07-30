В настоящее время рост реальной заработной платы в среднем по стране составляет 102% к уровню прошлого года, рост производительности труда к ВВП 102,7%, отметил премьер министр.

"Вообще "по пятьсот" надо заработать, и это задача не только правительства, хотя это, прежде всего, задача правительства — обеспечить условия, в которых граждане могли бы заработать "по пятьсот", — отметил Кобяков.

Во многих отраслях, на многих предприятиях эта задача уже давно решена, подчеркнул премьер-министр, добавив, что такая сумма заработной планы возможна только тогда, когда будет создано определенное количество продукта и услуг, которые будут реализованы, и за них будут получены деньги.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: среднюю зарплату в $500 на многих предприятиях уже платят

"Тогда только может быть тот уровень зарплаты, который нам бы хотелось. Назначенным он быть не может, это можно месяц-два заплатить, и дальше попасть в финансовую ситуацию, в которой можно вообще иметь проблемы с выплатами", — сказал Кобяков.

Премьер-министр Беларуси привел несколько примеров решения вопроса с заработной платой на конкретных предприятиях, в частности, на Оршанском инструментальном заводе, где ранее существовали долги по выплатам зарплаты работникам.

"Мы когда стали заниматься, мы проавансировали заказы, которые разместили те предприятия, которые являются потребителями этого инструмента. Тем самым поддержали оборотными средствами. Там, где большой удельный вес себестоимости энергетики, там подвинули немножко по энергетике — по тарифам. Вот все это в совокупности складывается, и в текущем состоянии предприятие хотя бы не будет генерировать долги и будет осуществлять свою деятельность в нормальном состоянии, может быть, и с большим, расширенным воспроизводством", — резюмировал Кобяков.

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