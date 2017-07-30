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Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на XXIII Дефлимпийских играх в Самсуне

31.07.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены завоевали 16 наград на XXIII Дефлимпийских играх, которые завершились 30 июля в турецком Самсуне. В медальной копилке наших атлетов 4 золотые, 9 серебряных и 3 бронзовые медали, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

На высшую ступень пьедестала почета трижды поднималась опытная пловчиха Оксана Петрушенко, которая была лучшей на трех дистанциях — 50 м, 100 м и 200 м. Еще одно золото в активе легкоатлета Александра Черняка, победившего в финальном забеге на 800 м. Он стал обладателем и серебра на дистанции 1500 м и в прыжках в высоту.

Серебряные награды завоевали также легкоатлеты Галина Козич (бег на 1500 м), Елена Терентьева (бег на 400 м), Роман Гралько (тройной прыжок) и Маргарита Гралько (тройной прыжок).

Бронзовые медали достались двум эстафетным командам в беге 4×100 м и 4×400 м. Бегунья Татьяна Чеботарева финишировал третьей на дистанции 200 м.

Дефлимпийские игры — соревнования, которые проводятся для людей с нарушениями слуха. В этом году за медали боролось более 3 тыс. спортсменов из 97 стран мира. Из них в 21 виде спорта были представлены 43 белорусских атлета. На предыдущих Играх в Софии наши спортсмены завоевали 27 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые.

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 16 наград на XXIII Дефлимпийских играх, которые завершились 30 июля в турецком Самсуне.

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