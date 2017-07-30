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На торгах доллар и евро подорожали
31.07.2017 14:19 — Разное | Ежедневник
фото: Minval.az
На валютных торгах 31 июля белорусский рубль ослабел к евро и американской валюте.
Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов 31 июля курс евро вырос на 0,0116 рубля (0,51%) и составил 2,2816 рубля.
Курс доллара увеличился на 0,0046 рубля (0,17%) до 1,9442 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0239 рубля (0,73%) и составил 3,2371 белорусского рубля за 100 российских.
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На валютных торгах 31 июля белорусский рубль ослабел к евро и американской валюте.
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