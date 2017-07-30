На торгах доллар и евро подорожали



фото: Minval.az

На валютных торгах 31 июля белорусский рубль ослабел к евро и американской валюте.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов 31 июля курс евро вырос на 0,0116 рубля (0,51%) и составил 2,2816 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0046 рубля (0,17%) до 1,9442 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0239 рубля (0,73%) и составил 3,2371 белорусского рубля за 100 российских.

