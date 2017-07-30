Рассекречены особенности двойной камеры Samsung Galaxy Note 8

Компания Samsung рассказала об особенностях двойной камеры своего грядущего флагманского смартфона — Galaxy Note 8. Двойной фотомодуль, скорее всего, получит название ISOCELL Dual. По более ранней информации , разрешение первого модуля составит 13 Мп, второго — 12 Мп.





Одна из его основных «фишек» — функция Smart Zoom, которая предусматривает 3-кратное оптическое увеличение изображения практически без потери качества вкупе с возможностью включать в снимки эффекты дополненной реальности.









В режиме Refocus двойная камера измеряет глубину кадра и позволяет выбирать, на каком именно объекте нужно сфокусироваться, а какие элементы — замылить. Благодаря сдвоенному сенсору камера сможет захватывать больше света (режим Night Shot), что поможет делать качественные фото в условиях низкой освещенности.









Режим Perspective View дает возможность немного изменить угол съемки до +/- 45 градусов после того, как был сделан снимок. Функция Background Effect позволит добавлять фильтры для заднего фона, чтобы создавать более эффектные изображения.

В Сети также появились новые фото самого смартфона, которые практически полностью подтверждают ранее ходившую информацию о внешнем виде новинки.





Напомним: презентация Galaxy Note 8 пройдет 23 августа. Скорее всего, гаджет получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 8895 или Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, защищенный по стандартам IP68 корпус из стекла и металла, а также аккумулятор на 3300 мАч.

Посмотрите, скольк стоят нынешние флагманские смартфоны Samsung.

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