Компания Tesla Motors официально представила серийную версию своего самого доступного электромобиля — Model 3. Автопроизводитель уже передал клиентам 30 первых машин, собранных на заводе в калифорнийском городе Фримонт.





Модель доступна в двух комплектациях. Стандартная модификация Model 3 комплектуется батареями, которые позволяют без подзарядки проезжать 354 километра. С места до 96 километров в час такая «Тесла» разгоняется за 5,6 секунды. Стоимость модификации — 35 тысяч долларов.





Топовая версия именуется Long Range. Ее запас хода на одной зарядке составляет 498 километров, а на ускорение до 96 километров в час у электромобиля уходит 5,1 секунды. Цены на Tesla Model 3 Long Range начинаются от 44 тысячи долларов.

Чтобы пополнить заряд аккумуляторов базовой версии Tesla Model 3, которого будет достаточно для преодоления 208 километров, на станции быстрой зарядки Supercharger понадобится всего 30 минут. У модификации Long Range за это же время запас хода увеличится на 272 километра. При использовании домашней электросети запас хода будет увеличиваться за час на 48 и 60 километров соответственно.





В перечень стандартного оснащения Tesla Model 3 входят 15-дюймовый экран на центральной консоли, через который осуществляется управление почти всеми функциями машины, двухзонный климат-контроль, а также все необходимое оборудование для активации функции автопилота. Сама активация системы автономного управления, которая может управлять автомобилем на магистрали — опция за 5 тысяч долларов.





Еще за 5 тысяч долларов в Model 3 можно поставить передние кресла с электрорегулировкой, электропривод боковых зеркал и рулевой колонки, подогрев сидений, два дополнительных USB-порта для задних пассажиров, другую аудиосистему, а также светодиодные противотуманки.





Предсерийная версия Tesla Model 3 дебютировала в апреле 2016 года. Тогда сообщалось, что без подзарядки электрокар сможет проехать 350−400 километров. Производство Model 3 началось в июле текущего года. Самая первая машина досталась главе автопроизводителя Илону Маску.