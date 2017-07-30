По примеру соседей. В Украине предлагают урезать лимиты на посылки из-за границы

В Украине могут сократить нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы до 150 евро в месяц. В Верховной Раде зарегистрировала соответствующий законопроект, который предусматривает урезание лимитов, сообщает издание «Зеркало недели».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Предлагается не облагать пошлиной товары, суммарный вес которых не превышает 30 кг в течение календарного месяца на одного получателя независимо от количества отправлений.

Сейчас украинцы могут получать по почте без оплаты пошлины товары из-за границы на сумму в 150 евро каждый день.

Для сравнения: белорусы ежемесячно могут получать зарубежные посылки для личного пользования на 22 евро и 10 килограмм (независимо от количества покупок). Эти лимиты действуют с 14 апреля прошлого года. За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Напомним, страны ЕАЭС обсуждают унификацию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит.