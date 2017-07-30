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По примеру соседей. В Украине предлагают урезать лимиты на посылки из-за границы
В Украине могут сократить нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы до 150 евро в месяц. В Верховной Раде зарегистрировала соответствующий законопроект, который предусматривает урезание лимитов,
Предлагается не облагать пошлиной товары, суммарный вес которых не превышает 30 кг в течение календарного месяца на одного получателя независимо от количества отправлений.
Сейчас украинцы могут получать по почте без оплаты пошлины товары из-за границы на сумму в 150 евро каждый день.
Для сравнения: белорусы ежемесячно могут получать зарубежные посылки для личного пользования на 22 евро и 10 килограмм (независимо от количества покупок). Эти лимиты
Напомним, страны ЕАЭС
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В Украине могут сократить нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы до 150 евро в месяц. В Верховной Раде зарегистрировала соответствующий законопроект,...
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