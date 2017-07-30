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Ильин день: традиции, приметы и запреты

31.07.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Верующие отметят Ильин день 2 августа — дата этого праздника из года в год остается неизменной. Как и любой другой религиозный праздник, день пророка Илии имеет свои правила, приметы и запреты. Sputnik рассказывает вам о традициях Ильина дня.

Кто такой пророк Илия?

Илия жил в Израильском царстве в IX веке до нашей эры — на самой заре христианства.

Считается, что в царстве Илия был самым ревностным поборником чистой веры и выступал резко против идолопоклонства и нечестия. В годы его жизни царствовал Ахав, а его гордая жена Иезавель хотела установить культ Ваала и Астарты — языческих богов.

Хотя все проповедники христианства и были изгнаны из Израильского царства, Илия смог одолеть жрецов языческого культа, тем самым разгневав царицу. Но он уберег страну от долгих лет голода, после чего ушел в пустыню и нашел себе там ученика.

Христиане верят, что Илию на небо забрали живым — "на огненной колеснице".

У славян Илия считается покровителем грома, небесного огня, дождя. Кроме того, он покровитель урожая и плодородия. Сегодня Илию, самого почитаемого ветхозаветного святого, называют покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил — первые даже празднуют свой праздник на Ильин день.

Традиции Ильина дня

Считается, что на Ильин день нельзя работать в поле и огороде — потом можно ждать хлопот и несчастий с урожаем. Не принято в этот день и косить траву — она также быстро придет в негодность.

У славян на Ильин день было принято не выгонять скотину на пастбище — их могла застичь гроза или град, постоянные спутники пророка.

На Ильин день часто идет дождь, и это считается хорошей приметой — удастся урожай в следующем году, а также дождь смоет грехи и дурные мысли.

После 2 августа, согласно традициям, наступает осень — время сбора урожая и подготовки к зиме. Поэтому и появилась традиция на Ильин день купаться в водоемах — последний раз в году. Следуют этой традиции и десантники, празднующие профессиональный праздник на Ильин день.

Утром же в Ильин день необходимо умыться росой — это прибавит здоровья и долголетия. Также верующим рекомендуют 2 августа посетить церковь и помолиться пророку.

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У славян считалось, что именно после Ильина дня начинает приходить осень, именно поэтому в праздник принято купаться.

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