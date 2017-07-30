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Китай показал ядерную ракету, способную долететь до США
На параде в честь 90-летия Народной освободительной армии Китая была показана новейшая баллистическая ракета DF-31AG. В репортаже Центрального телевидения Китая
DF-31AG базируется на восьмиколесном шасси высокой проходимости, которое может передвигаться по грунтовым и лесным дорогам. Такой комплекс труднее уничтожить в отличии от шахтных ПУ: он мобильнее и его непросто засечь средствами спутниковой разведки.
Дальность в 10 тыс. км (по другим
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Количество боеголовок, которое несет ракета - неизвестно.
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