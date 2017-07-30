Китай показал ядерную ракету, способную долететь до США

На параде в честь 90-летия Народной освободительной армии Китая была показана новейшая баллистическая ракета DF-31AG. В репортаже Центрального телевидения Китая сообщается , что максимальная дальность ракеты превышает 10 тыс. км.





DF-31AG базируется на восьмиколесном шасси высокой проходимости, которое может передвигаться по грунтовым и лесным дорогам. Такой комплекс труднее уничтожить в отличии от шахтных ПУ: он мобильнее и его непросто засечь средствами спутниковой разведки.

Дальность в 10 тыс. км (по другим данным более 11 тыс.) позволяет ракете поражать цели даже на территории США. Количество боеголовок, которое несет ракета — неизвестно.

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