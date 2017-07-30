ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай показал ядерную ракету, способную долететь до США

31.07.2017 14:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На параде в честь 90-летия Народной освободительной армии Китая была показана новейшая баллистическая ракета DF-31AG. В репортаже Центрального телевидения Китая сообщается, что максимальная дальность ракеты превышает 10 тыс. км.


DF-31AG базируется на восьмиколесном шасси высокой проходимости, которое может передвигаться по грунтовым и лесным дорогам. Такой комплекс труднее уничтожить в отличии от шахтных ПУ: он мобильнее и его непросто засечь средствами спутниковой разведки.

Дальность в 10 тыс. км (по другим данным более 11 тыс.) позволяет ракете поражать цели даже на территории США. Количество боеголовок, которое несет ракета — неизвестно.

Читайте также: Китайское гиперзвуковое оружие способно уничтожать авианосцы

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество боеголовок, которое несет ракета - неизвестно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Брагинском районе мотоциклист-бесправник врезался в водонапорную колонку и попал в реанимацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика