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В Брагинском районе мотоциклист-бесправник врезался в водонапорную колонку и попал в реанимацию

31.07.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло вечером 30 июля, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Мотоциклист выехал на обочину и врезался в водонапорную колонку. После чего мотоциклиста госпитализировали.

— 23-летний водитель транспортного средства не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на обочину и врезался в водонапорную колонку, — уточнила подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. — Водитель получил черепно-мозговую травму, ссадины и находится в реанимации районной больницы.

При выяснении личности пострадавшего ГАИ установила, что у него отсутствует водительское удостоверение на право управления мотоциклом, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.

 
 
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