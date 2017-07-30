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В Брагинском районе мотоциклист-бесправник врезался в водонапорную колонку и попал в реанимацию
ДТП произошло вечером 30 июля,
— 23-летний водитель транспортного средства не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на обочину и врезался в водонапорную колонку, — уточнила подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. — Водитель получил черепно-мозговую травму, ссадины и находится в реанимации районной больницы.
При выяснении личности пострадавшего ГАИ установила, что у него отсутствует водительское удостоверение на право управления мотоциклом, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.
По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.
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ДТП с мотоциклом Jawa произошло в деревне Маложин.
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