Минское « Динамо » объявило о подписании контракта с канадским нападающим Джастином Фонтейном.



hcdinamo.by

29-летний нападающий начинал карьеру в родном Боннивиле, в юниорской хоккейной лиге провинции Альберта.

Затем были четыре года обучения в Университете Миннесоты, включавшие успешное выступление за университетскую хоккейную команду. Всего в NCAA невысокий праворукий форвард сыграл 159 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 102 результативные передачи, превысив гроссмейстерский показатель — в среднем более очка за игру. Попутно Фонтейн дважды, в сезоне 2008/09 и 2010/11 стал чемпионом NCAA.

По окончании университета последовал переход в «Хьюстон Аэрос» их АХЛ, являвшийся фарм-клубом «Миннесоты Уайлд». Во второй по силе североамериканской лиге форварду также удалось себя проявить: 55 (16+39) очков в первый сезон и 64 (26+38) — во второй.

Логичным стал переход в «Миннесоту». За «дикарей» Фонтейн выступал на протяжении трех сезонов. В НХЛ на его счету 197 матчей, 27 заброшенных шайб, 41 результативная передача.

Впрочем, последний сезон по статистике стал для Джастина худшим. Он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», затем в «Эдмонтон Ойлерс». Однако выступал только в АХЛ, за «Хартфорд» и «Бейкерсфилд», отметившись в итоге 41 (11+30) результативным баллом в 65 играх.

Эксперты характеризуют Фонтейна, как мастеровитого нападающего, ориентированного на атаку, отмечают его бросок и хорошо развитый голевой инстинкт.