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Проведение белорусско-пакистанского форум перенесено на неопределённый срок из-за отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

"В связи с переносом официального визита премьер-министра Пакистана Шарифа в Республику Беларусь ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится", - говорится в сообщении Белорусской торгово-промышленной палаты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусско-пакистанский форум переносится из-за отставки премьер-министра Шарифа Проведение белорусско-пакистанского форум перенесено на неопределённый срок из-за отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф на прошлой неделе покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.