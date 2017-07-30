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Белорусско-пакистанский форум переносится из-за отставки премьер-министра Шарифа
31.07.2017 15:11 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Проведение белорусско-пакистанского форум перенесено на неопределённый срок из-за отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
"В связи с переносом официального визита премьер-министра Пакистана Шарифа в Республику Беларусь ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится", - говорится в сообщении Белорусской торгово-промышленной палаты.Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф на прошлой неделе покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.
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Проведение белорусско-пакистанского форум перенесено на неопределённый срок из-за отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
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