Верховный суд поделился своей точкой зрения на статистику оправдательных приговоров в Беларуси

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За полгода белорусские суды общей юрисдикции вынесли около 20 тысяч приговоров по уголовным делам и осудили по ним 21 326 человек. 36 из них оправдали. Двух оправдали по обвинению в совершении убийства.

По 6 человек были оправданы по статьям 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) и по статье 189 УК (Оскорбление). Четыре человека оправданы по обвинениям в краже, двое — в мошенничестве, еще столько же — по обвинениям в превышении власти или служебных полномочий, пишет tut.by .

На вопрос, почему же оправдательных приговоров так немного, Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда ответил эмоционально: «Я же не могу придумать оправдательные приговоры, чтобы белорусская статистика совпадала с европейской».

Он высказал личное мнение о том, почему так происходит.

«С появлением Следственного комитета в суды стало поступать меньше дел с доказательной базой «фифти-фифти», — сказал Валерий Калинкович. — Поэтому то, что оправдательных приговоров стало меньше, это естественный процесс».

Более того, отметил он, в четверти дел, которые сейчас рассматривают суды, обвиняемый признает свою вину, и эта вина очевидна.

На вопрос, не несут ли какого-то наказания судьи за оправдательные приговоры, Валерий Калинкович ответил так: «Судьи должны выносить приговор исходя из закона и внутренних убеждений. Наоборот, в Кодексе о судоустройстве и статусе судей есть запись о том, что факт отмены приговора не влечет за собой дисциплинарную ответственность судьи. И этого правила придерживаются основательно».

Отметим, что по информации Верховного суда, большинство преступлений, которые были совершены в первой половине года, связаны с хищением имущества (36,8%), уклонением родителей от содержания детей либо от возмещения расходов государству на их содержание.

При этом осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков или других психотропов, стало на 15% меньше, чем в прошлом году.