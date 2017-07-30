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Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер понедельника 31 июля

31.07.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер понедельника из-за гроз, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер понедельника 31 июля
© Sputnik/ Мария Амелина
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Жаркая погода пришла в Беларусь в последние дни июля, по информации синоптиков, жара сохранится в течение всей недели.

"Сегодня до 21:00 на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра", – сказал Рябов.

Он также сообщил, что вероятность сильных гроз сохранится до полуночи.

В Минске с 18:00 до 21:00 также ожидается гроза со шквалистыми ветром.

По словам специалиста Гидромета, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили о сильных грозах, при которых порывы ветра усилятся до шквалов.

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