Мнение эксперта: каких политических сюрпризов стоит ожидать в августе

Как это ни удивительно, но ранее и дефолты, и войны, и какие-то глобальные катаклизмы в политике чаще всего происходили именно в августе. Вероятно, и в нынешнем году последний месяц лета не обойдется без каких-то политических неожиданностей, считает публицист, шеф-редактор портала "Союзный нарратив 2050" Семен Уралов.

"Тот же путч, если говорить об отечественной истории, потом экономические кризисы, две мировые войны. Я думаю, это связано, в том числе, и с особенностью нашей деятельности. Все же движется сезонами, лето — время подведения итогов, политические элиты тоже готовятся к выходу в сезон", — отмечает Уралов.

По мнению собеседника Sputnik, в последние годы такая тенденция только обостряется, поскольку роль информационных технологий и уровень шоу в политике становится все выше и выше. Как говорят, "если война не проходит в онлайне, это не совсем война".

"К августу имеет смысл присматриваться и с точки зрения подведения итогов противоречий, которые накапливались в течение полугода-года. Чаще всего это какие-то всплески. Как мы видим, в Северной Корее бурлило более полугода, а сейчас уже переходят к абсолютно милитаристским заявлениям. Такого давно не было, наверное, со времен конфликта Британии и Аргентины, если говорить о военно-морском конфликте", — приводит пример Уралов.

Кроме того, не стоит забывать о том, что с осени традиционно начинают верстаться бюджеты и проекты на будущий год. От политических элит традиционно ждут некого проекта будущего.

"Нужно понимать, каковы наши цели к 2020 или 2050 году. Нужно не стесняться ставить такие цели. И цели должны быть больше. Например, космос. Я считаю, эта отрасль влечет за собой и экономику, и госзаказ в культуре, в том же кинематографе. Или пошла волна патриотизма, пошел спрос на военную культуру. Если пойдет заказ на образ будущего, соответственно, в массовой культуре пойдет и продукт: и литература, и статьи, и все начнут обсуждать", — убежден собеседник.

Полную версию беседы с российским политическим экспертом, публицистом, шеф-редактором портала "Союзный нарратив 2050" Семеном Ураловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.