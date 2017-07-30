Ученые назвали торты со свечами рассадниками бактерий

Задувание свечей на торте может увеличить количество бактерий, оседающих на торте более, чем на 1400%. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Food Research , кратко об этом рассказывает издание The Atlantic .



Изображение: theatlantic.com

Иссдедователи из Университета Клемсона в Южной Каролине сделали макет торта из пенопласта, обернутого фольгой, на него поставили свечи. Добровольцы съедали по кусочку пиццы (как на настоящей вечеринке), а после задували свечи. Затем образцы бактерий снимали с фольги, помещали в благоприятную среду и замеряли их количество. Эксперимент повторяли трижды в разные дни для 11 добровольцев.

В среднем задувание свечей повышало количество бактерий на верхушке торта в 14 раз. Исследователи заметили, что некоторые «задуватели» оставляли значительно больше бактерий, чем другие. После одного из добровольцев бактерий на вершине торта стало в 120 раз больше.

«Некоторые люди дуют на торт и не переносят никаких бактерий. Однако есть люди, которые по какой-то причине переносят множество бактерий», — объяснил изданию The Atlantic профессор Пол Доусон, ведущий автор исследования.

Хотя это может звучать неприятно, опасаться проблем со здоровьем после задувания свечей не следует — у людей во рту и так достаточно много бактерий. «Люди задувают свечи уже несколько веков, но „смерть от загрязненного пирога“ по-прежнему очень редко встречается в свидетельстве о смерти», — отмечает IFLScience .