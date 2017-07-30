Имеет ли размер значение: комментарий врача-сексолога

На протяжении целого ряда лет психологи утверждают, что для женщины размер "мужского достоинства" — не самое главное. Как правило, при выборе партнера дамы руководствуются целым рядом показателей: внешними данными, чувством юмора, обаянием, но не забывают при этом и о материальном достатке.

В то же время вопрос о том, какое значение имеет размер в интимных отношениях с женщиной, по-прежнему остается животрепещущим для многих мужчин. У многих по этому поводу развиваются комплексы и даже тяжелые психологические недуги, которые могут спровоцировать импотенцию.

Нужно ли мужчинам волноваться о размере, и правильно ли поступают женщины, симулируя получение удовольствия "в процессе", чтобы сохранить самооценку своего партнера, в студии радио Sputnik Молдова рассказал врач-сексолог Адриан Садовник.

"Порой так бывает из гуманных или товарищеских соображений. Или другой тип женщин — "гламурный" нынешний, мол, а он мне потом денег даст или машину купит. Но могут быть серьезные медицинские последствия и у женщин — нервные расстройства, депрессии. И потом это порочный круг, приводящий даже к антипатии к сексу", — говорит сексолог.

Интервью с врачом-сексологом Адрианом Садовником слушайте на радио Sputnik Беларусь.