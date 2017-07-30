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Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
31.07.2017 15:32 — Разное | Ежедневник
фото: rambler.ru
Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 года № 565.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 80,9 долларов до 4,4 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с 44,4 до 40,9 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 24,2 до 22,3 долларов за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 22,3 долларв за 1 т (была 24,2 долларв). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они были повышены.
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Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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