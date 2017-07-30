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Минское "Динамо" заключило новый контракт со своим самым результативным защитником
Канадский защитник Марк-Андре Граньяни заключил новый контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск».
30-летний хоккеист дебютировал за «Динамо» год назад, сходу став самым результативным защитником команды. На его счету 38 (4+34) очка в 61 игре.
Отметим, что теперь у «зубров» остается только одна легионерская вакансия. Остальные заняли Роб Клинкхаммер, Юнас Энрот, Джастин Фонтейн.
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Канадский защитник Марк-Андре Граньяни заключил новый контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск".
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