Канадский защитник Марк-Андре Граньяни заключил новый контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск».



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

30-летний хоккеист дебютировал за «Динамо» год назад, сходу став самым результативным защитником команды. На его счету 38 (4+34) очка в 61 игре.

Отметим, что теперь у «зубров» остается только одна легионерская вакансия. Остальные заняли Роб Клинкхаммер, Юнас Энрот, Джастин Фонтейн.