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В Испании арестовали похитившую у россиянина 1,28 млн евро сотрудницу банка
В испанском муниципалитете Альморади (провинция Аликанте) арестовали 51-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за 25 лет похитила у россиянина 1,28 млн евро. Сейчас жертве ограбления 80 лет. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию города.
Сотрудники полиции установили, что задержанная похитила деньги со счета, открытого гражданином России еще в 80-х годах.
По данным испанской полиции, мужчина обнаружил факт хищения в июне 2016 года, когда хотел перевести деньги в другой банк. Следствие выяснило, что каждый раз, когда он приезжал в Испанию, он обращался за выписками в отделение банка в Рохалес (город в Валенсии), а его знакомая сотрудница их фальсифицировала. Он ничего не подозревал, поскольку выписки казались ему «нормальными». Однако в последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что в общей сложности потерял более 1,28 млн евро. После того, как 80-летний россиянин обратился в Гражданскую гвардию Аликанте с подозрением, что сотрудник банка, в котором у него открыт счет, похищает его деньги, началось расследование.
Полиция не приводит название банка, но подтверждает, что сумма похищенных денег составляет 1,28 млн евро.
Газета со ссылкой на источники в полиции сообщает, что гражданин России в 1992 году завязал «доверительные отношения» с банковским менеджером во время прохождения лечения в городе Рохалес (провинция Аликанте). Незадолго до этого он открыл банковский счет в Альморади, который находится в восьми километрах от Рохалеса.
По данным сотрудников Гражданской гвардии, в течении 25 лет сотрудница банка жила «далеко за пределами своих возможностей» - имела дорогой автомобиль, ездила в экзотические страны вместе со своим партнером, чем они не стеснялись хвастаться в соцсетях.
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В испанском муниципалитете Альморади (провинция Аликанте) арестовали 51-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за 25 лет похитила у россиянина 1,28 млн евро.
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