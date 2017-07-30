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В Испании арестовали похитившую у россиянина 1,28 млн евро сотрудницу банка

31.07.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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В испанском муниципалитете Альморади (провинция Аликанте) арестовали 51-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за 25 лет похитила у россиянина 1,28 млн евро. Сейчас жертве ограбления 80 лет. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию города.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сотрудники полиции установили, что задержанная похитила деньги со счета, открытого гражданином России еще в 80-х годах.

По данным испанской полиции, мужчина обнаружил факт хищения в июне 2016 года, когда хотел перевести деньги в другой банк. Следствие выяснило, что каждый раз, когда он приезжал в Испанию, он обращался за выписками в отделение банка в Рохалес (город в Валенсии), а его знакомая сотрудница их фальсифицировала. Он ничего не подозревал, поскольку выписки казались ему «нормальными». Однако в последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что в общей сложности потерял более 1,28 млн евро. После того, как 80-летний россиянин обратился в Гражданскую гвардию Аликанте с подозрением, что сотрудник банка, в котором у него открыт счет, похищает его деньги, началось расследование.

Полиция не приводит название банка, но подтверждает, что сумма похищенных денег составляет 1,28 млн евро. 

Газета со ссылкой на источники в полиции сообщает, что гражданин России в 1992 году завязал «доверительные отношения» с банковским менеджером во время прохождения лечения в городе Рохалес (провинция Аликанте). Незадолго до этого он открыл банковский счет в Альморади, который находится в восьми километрах от Рохалеса.

По данным сотрудников Гражданской гвардии, в течении 25 лет сотрудница банка жила «далеко за пределами своих возможностей» - имела дорогой автомобиль, ездила в экзотические страны вместе со своим партнером, чем они не стеснялись хвастаться в соцсетях.

 
 
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В испанском муниципалитете Альморади (провинция Аликанте) арестовали 51-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за 25 лет похитила у россиянина 1,28 млн евро.

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