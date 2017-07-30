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Утром расторг контракт с БАТЭ, а днем - уже в "Динамо". Опытный игрок недолго был без команды
Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Максимом Жавнерчиком, который лишь сегодня
Воспитанник солигорского футбола Максим Жавнерчик — пятикратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка Беларуси. Участник групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе БАТЭ. С 2011 года выступал в национальной сборной Беларуси по футболу.
Максим Жавнерчик играл в БАТЭ с 2004-го по 2009 год, а также с 2015-го по 2017-й. В 2009—2015 годах выступал за российскую «Кубань» из Краснодара.
32-летний защитник перестал попадать в состав БАТЭ после матча 12 июля, когда борисовчане
Наставник борисовчан Александр Ермакович непопадание Жавнерчика в состав объяснил следующим образом:
— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, —
После этого стало окончательно понятно, что выведение футболиста из состава было воспитательной мерой.
После подписания контракта с минским «Динамо» новобранец ответил на несколько вопросов
— Довольно стремительно развивались новости вокруг твоей фамилии: еще утром ты расторг контракт с БАТЭ, а сейчас — подписываешь контракт с «Динамо».
— Обычно все так быстро и неожиданно получается. На данный момент я рад, что вопрос моего перехода удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем.
— Ты переходишь в стан принципиального соперника борисовчан.
— «Динамо» и БАТЭ всю жизнь были конкурентами, но ведь также можно сказать про «Шахтер» и другие клубы. В Борисове прошла не вся моя футбольная карьера, поэтому не вижу ничего зазорного в этом переходе, для меня это новый этап в карьере, новый вызов — не более того.
— Наверняка, в команде ты уже со многими знаком?
— Да, с большей частью команды я уже пересекался, надеюсь, что вливание в коллектив пройдет максимально быстро. Да, понадобится время для того, чтобы наладить взаимопонимание и привыкнуть к новым требованиям. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы втянуться как можно быстрее.
— В четверг «Динамо» ждет важнейший матч (ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа).
— В футбольной истории хватает случаев, когда команда отыгрывалась со счета 0:2. У нас есть 90 минут, а дальше, если придется — дополнительное время. Моменты у «Динамо» обязательно будут, нужно только воспользоваться ими. Если везение будет на нашей стороне, то все должно получиться. Плюс родные стены обязательно помогут нам — это в любом случае дополнительные положительные эмоции, — сказал Максим Жавнерчик.
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Минское "Динамо" подписало контракт с защитником Максимом Жавнерчиком, который лишь сегодня расторг соглашение с БАТЭ.
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