Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Максимом Жавнерчиком, который лишь сегодня расторг соглашение с БАТЭ, сообщает официальный сайт столичного клуба.



Максим Жавнерчик. Фото: ФК «Динамо-Минск»

Воспитанник солигорского футбола Максим Жавнерчик — пятикратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка Беларуси. Участник групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе БАТЭ. С 2011 года выступал в национальной сборной Беларуси по футболу.

Максим Жавнерчик играл в БАТЭ с 2004-го по 2009 год, а также с 2015-го по 2017-й. В 2009—2015 годах выступал за российскую «Кубань» из Краснодара.

32-летний защитник перестал попадать в состав БАТЭ после матча 12 июля, когда борисовчане не сумели победить дома армянский «Алашкерт» в первой встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. После того поединка Максим Жавнерчик в беседе с журналистами резко отозвался об игре своей команды и объяснил, почему не стоит искать оправданий неудачному результату. В его словах также прозвучала критика в адрес партнеров.

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Наставник борисовчан Александр Ермакович непопадание Жавнерчика в состав объяснил следующим образом:

— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, — сказал тренер.

После этого стало окончательно понятно, что выведение футболиста из состава было воспитательной мерой.

После подписания контракта с минским «Динамо» новобранец ответил на несколько вопросов пресс-службы клуба.



Фото: ФК «Динамо-Минск»

— Довольно стремительно развивались новости вокруг твоей фамилии: еще утром ты расторг контракт с БАТЭ, а сейчас — подписываешь контракт с «Динамо».

— Обычно все так быстро и неожиданно получается. На данный момент я рад, что вопрос моего перехода удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем.

— Ты переходишь в стан принципиального соперника борисовчан.

— «Динамо» и БАТЭ всю жизнь были конкурентами, но ведь также можно сказать про «Шахтер» и другие клубы. В Борисове прошла не вся моя футбольная карьера, поэтому не вижу ничего зазорного в этом переходе, для меня это новый этап в карьере, новый вызов — не более того.

— Наверняка, в команде ты уже со многими знаком?

— Да, с большей частью команды я уже пересекался, надеюсь, что вливание в коллектив пройдет максимально быстро. Да, понадобится время для того, чтобы наладить взаимопонимание и привыкнуть к новым требованиям. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы втянуться как можно быстрее.

— В четверг «Динамо» ждет важнейший матч (ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа).

— В футбольной истории хватает случаев, когда команда отыгрывалась со счета 0:2. У нас есть 90 минут, а дальше, если придется — дополнительное время. Моменты у «Динамо» обязательно будут, нужно только воспользоваться ими. Если везение будет на нашей стороне, то все должно получиться. Плюс родные стены обязательно помогут нам — это в любом случае дополнительные положительные эмоции, — сказал Максим Жавнерчик.