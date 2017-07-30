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Следствие ищет очевидцев ДТП с участием фуры и Audi, в которой погиб водитель легковушки
Следствие ищет очевидцев столкновения фуры и Audi в Могилевском районе. В ДТП погиб водитель легковушки. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Авария
Следствие установило, что водитель Audi совершал обгон микроавтобуса Volkswagen Transporter зеленого цвета и врезался в DAF. Водитель микроавтобуса помогал извлечь из салона пострадавшего водителя фуры. Его, как очевидца происшествия, ищут следователи.
Также просят других возможных очевидцев дорожно-транспортного происшествия и граждан, обладающих информацией о происшествии, особенно водителя микроавтобуса Volkswagen, обратиться в дежурную часть УСК Республики Беларусь по Могилевской области по телефонам: (8 0222) 23−05−00, 29−80−06 (круглосуточно), 29−82−05 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).
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Откликнуться просят водителя Volkswagen Transporter зеленого цвета, который помогал водителю фуры.
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