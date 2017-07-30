Следствие ищет очевидцев ДТП с участием фуры и Audi, в которой погиб водитель легковушки

Следствие ищет очевидцев столкновения фуры и Audi в Могилевском районе. В ДТП погиб водитель легковушки. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.





Авария произошла днем 30 июня вблизи деревни Макаренцы Могилевского района на трассе М8 Гомель — Витебск. Audi 80 врезалась в фуру DAF на встречной полосе.

Следствие установило, что водитель Audi совершал обгон микроавтобуса Volkswagen Transporter зеленого цвета и врезался в DAF. Водитель микроавтобуса помогал извлечь из салона пострадавшего водителя фуры. Его, как очевидца происшествия, ищут следователи.

Также просят других возможных очевидцев дорожно-транспортного происшествия и граждан, обладающих информацией о происшествии, особенно водителя микроавтобуса Volkswagen, обратиться в дежурную часть УСК Республики Беларусь по Могилевской области по телефонам: (8 0222) 23−05−00, 29−80−06 (круглосуточно), 29−82−05 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).