Мотаем на вкус — в Гомеле прошел первый фестиваль еды

Неожиданное для патриархального Гомеля мероприятие предложил центр моды и красоты "Хрустальная нимфа". Идею подсмотрели в Москве и Киеве, где арт-пикники проводятся регулярно. Первый фестиваль поддержали 18 объектов общепита, устроив гомельчанам настоящий праздник живота.



© Sputnik / Мария Амелина 12 фортепиано на парковке - уникальный перфоманс в Гомеле 16

Как выяснил корреспондент Sputnik, гомельский гастрофэст — это не только бесконечные мастер-классы по приготовлению пищи, но и многочисленные зоны отдыха, развлечений и выставок-продаж.

Организаторы планируют сделать фестиваль "Городская еда" ежемесячным. "У фестиваля интересное будущее, потому что в Гомеле очень много интересных спикеров и музыкантов, которые хотят и готовы делиться своей энергией", — настроен удивлять директор центра моды и красоты "Хрустальная нимфа" Клим Андреев.