|
Мотаем на вкус — в Гомеле прошел первый фестиваль еды
31.07.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Неожиданное для патриархального Гомеля мероприятие предложил центр моды и красоты "Хрустальная нимфа". Идею подсмотрели в Москве и Киеве, где арт-пикники проводятся регулярно. Первый фестиваль поддержали 18 объектов общепита, устроив гомельчанам настоящий праздник живота.
© Sputnik / Мария Амелина
Как выяснил корреспондент Sputnik, гомельский гастрофэст — это не только бесконечные мастер-классы по приготовлению пищи, но и многочисленные зоны отдыха, развлечений и выставок-продаж.
Организаторы планируют сделать фестиваль "Городская еда" ежемесячным. "У фестиваля интересное будущее, потому что в Гомеле очень много интересных спикеров и музыкантов, которые хотят и готовы делиться своей энергией", — настроен удивлять директор центра моды и красоты "Хрустальная нимфа" Клим Андреев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запах свежеприготовленной еды и сотни счастливых людей. Первый гомельский арт-пикник "Городская еда" удивлял меню и культурной программой.
|
Архив (Разное)
Комментарии