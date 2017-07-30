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Мотаем на вкус — в Гомеле прошел первый фестиваль еды

31.07.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Неожиданное для патриархального Гомеля мероприятие предложил центр моды и красоты "Хрустальная нимфа". Идею подсмотрели в Москве и Киеве, где арт-пикники проводятся регулярно. Первый фестиваль поддержали 18 объектов общепита, устроив гомельчанам настоящий праздник живота.

Мотаем на вкус — в Гомеле прошел первый фестиваль еды
© Sputnik / Мария Амелина
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Как выяснил корреспондент Sputnik, гомельский гастрофэст — это не только бесконечные мастер-классы по приготовлению пищи, но и многочисленные зоны отдыха, развлечений и выставок-продаж.

Организаторы планируют сделать фестиваль "Городская еда" ежемесячным. "У фестиваля интересное будущее, потому что в Гомеле очень много интересных спикеров и музыкантов, которые хотят и готовы делиться своей энергией", — настроен удивлять директор центра моды и красоты "Хрустальная нимфа" Клим Андреев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Запах свежеприготовленной еды и сотни счастливых людей. Первый гомельский арт-пикник "Городская еда" удивлял меню и культурной программой.

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