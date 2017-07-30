Какую сумму кредита сможет получить белорус со средней зарплатой по стране

Средняя зарплата в июне выросла до 819 рублей и 30 копеек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую сумму кредита может рассчитывать среднестатистический белорус, а также изучил условия, на которых банки выдают деньги взаймы.
Для оформления кредита клиенту можно обратиться в банк с паспортом и справкой о доходах. В справке указывается средняя зарплата за минусом всех вычетов за последние 3 или 6 месяцев в зависимости от кредита и требований банка.
Сейчас не все банки требуют справки о доходах под небольшие суммы кредита. А для клиентов, которые находятся на зарплатном обслуживании, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, так как вся информация об уровне дохода уже известна специалистам.
Методика расчета максимальной возможной суммы кредита у каждого банка своя, что в итоге приводит к ситуации, когда в разных банках при одной и той же зарплате можно получить разные суммы кредита. При этом разбежка может быть существенной.
Чтобы рассчитать сумму кредита, банки учитывают максималый возможный платеж, прибавляют к нему бюджет прожиточного минимума, платежи по другим кредитам, рассрочкам, а иногда и коммунальные платежи, оплату услуг связи и плату за арендное жилье. Нужно будет ответить на дополнительные вопросы. Например, если ли дети до 18 лет, состоит ли клиент в браке, является ли поручителем – все это влияет на расчет максимальной возможной суммы кредита.
Некоторые банки обращают внимание и на общий трудовой стаж клиента. Так, для Белорусского народного банка, Евроторгинвестбанка и Паритетбанка он должен составлять не меньше года, а для Франсабанка — не меньше 2 лет.
Для расчета максимальной возможной суммы мы обратились в контактные центры банков. В итоге получилось, что максимальная сумма для средней зарплаты варьируется от 1 163,47 до 5 616,93. При этом максимальную сумму предлагает Банк БелВЭБ по кредиту “Спрынтар”. На втором месте Абсолютбанк (сумма в 5 300 рублей), потом МТБанк (с суммой 5 000 рублей).
Уровень зарплаты не будет влиять на ставку. Сейчас она составит 11,5%-19,5%.
Для расчета максимальной возможной суммы кредита анализировались потребительские кредиты без дополнительного обеспечения и со сроком до 12 месяцев. Бралась средняя зарплата по Беларуси в 710 рублей (с учетом округления после вычета налогов со средней суммы 819,30 рублей).
Примечание: все кредиты сроком 1 год. Но для Франсабанка расчет производился на 13 месяцев, а для Банка Решение — на 24 месяца. Для оформления кредита в Белорусском народном банке минимальная заработная плата должна составлять 650 рублей.
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