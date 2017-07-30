Какую сумму кредита сможет получить белорус со средней зарплатой по стране

Средняя зарплата в июне выросла до 819 рублей и 30 копеек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую сумму кредита может рассчитывать среднестатистический белорус, а также изучил условия, на которых банки выдают деньги взаймы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для оформления кредита клиенту можно обратиться в банк с паспортом и справкой о доходах. В справке указывается средняя зарплата за минусом всех вычетов за последние 3 или 6 месяцев в зависимости от кредита и требований банка.

Сейчас не все банки требуют справки о доходах под небольшие суммы кредита. А для клиентов, которые находятся на зарплатном обслуживании, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, так как вся информация об уровне дохода уже известна специалистам.

Методика расчета максимальной возможной суммы кредита у каждого банка своя, что в итоге приводит к ситуации, когда в разных банках при одной и той же зарплате можно получить разные суммы кредита. При этом разбежка может быть существенной.

Чтобы рассчитать сумму кредита, банки учитывают максималый возможный платеж, прибавляют к нему бюджет прожиточного минимума, платежи по другим кредитам, рассрочкам, а иногда и коммунальные платежи, оплату услуг связи и плату за арендное жилье. Нужно будет ответить на дополнительные вопросы. Например, если ли дети до 18 лет, состоит ли клиент в браке, является ли поручителем – все это влияет на расчет максимальной возможной суммы кредита.

Некоторые банки обращают внимание и на общий трудовой стаж клиента. Так, для Белорусского народного банка, Евроторгинвестбанка и Паритетбанка он должен составлять не меньше года, а для Франсабанка — не меньше 2 лет.

Для расчета максимальной возможной суммы мы обратились в контактные центры банков. В итоге получилось, что максимальная сумма для средней зарплаты варьируется от 1 163,47 до 5 616,93. При этом максимальную сумму предлагает Банк БелВЭБ по кредиту “Спрынтар”. На втором месте Абсолютбанк (сумма в 5 300 рублей), потом МТБанк (с суммой 5 000 рублей).

Уровень зарплаты не будет влиять на ставку. Сейчас она составит 11,5%-19,5%.

Для расчета максимальной возможной суммы кредита анализировались потребительские кредиты без дополнительного обеспечения и со сроком до 12 месяцев. Бралась средняя зарплата по Беларуси в 710 рублей (с учетом округления после вычета налогов со средней суммы 819,30 рублей). Примечание: все кредиты сроком 1 год. Но для Франсабанка расчет производился на 13 месяцев, а для Банка Решение — на 24 месяца. Для оформления кредита в Белорусском народном банке минимальная заработная плата должна составлять 650 рублей.

Банк Ставка, сумма кредита, срок Максимальная сумма для средней зарплаты АБСОЛЮТБАНК, Гостеприимный кредит 18,9% до 15 000 руб., до 60 мес

5 300 Альфа-Банк,

Кредит под 18% 18%, до 3 000 руб., до 12 мес

3 000 Банк Москва-Минск, “на ЛИЧНОЕ” 15%, до 15 000 руб., до 48 мес.

4 400 Белорусский народный банк, Оранжевая мечта 18%, до 15 000 руб., до 36 мес.

1 163,47 Идея Банк,

Мечтай 19,6%, до 10 000 руб, до 36 мес

4 500 МТБанк,

Проще простого 16%, до 15 000 руб., до 12 мес.

5 000 Паритетбанк, Праздничный 13% - 13,7% (без справки 15% - 17%), до 5 000 руб., до 12 мес.

3 600 Технобанк, Обыкновенный кредит Лайт 12,9%, до 4 000 руб, до 12 мес.

2 000 Банк БелВЭБ, Спрынтар 11,5% - 16,5%, до 12 000 руб, до 48 мес. 5 616,93 Банк ВТБ, Испытательный 19,5%, до 5 000 руб., до 12 мес 7 725 Банк «Решение» (Трастбанк), “Подаркам быть” 9,99% первые 2 месяца, потом 19%, до 7 000 руб, до 48 мес 3 490 (на 2 года) Белагропромбанк,

На потребительские нужды 13%, до 7 500 руб., до 12 мес 4 729 Беларусбанк,

Потребительский кредит 13% - 15% Не ограничена, до 24 мес 3 489.20 Белинвестбанк, Личный выбор 15,82%, до 10 000 руб, до 60 мес. 3 900 БПС-Сбербанк,

Пора действовать 11,5% первые 6 месяцев (-1,5%), потом 16,5% (-1%), без справки о доходах: 12,5% первые 6 месяцев (-0,5%), потом 17,5%, до 6 000 руб., до 60 мес. 2 027 БТА Банк,

5 звезд 10,99% первые 30 дней, потом 16,99%, до 5 000 рублей, до 12 месяцев 3 800 Приорбанк,

Кредит наличными 18%, до 5 000 EUR в эквиваленте, до 60 мес 3 933,16 РРБ-Банк,

12 месяцев 14%, до 10 000 руб., до 12 мес 4 500 Статусбанк (Евроторгинвестбанк), Ваши деньги 16%, до 9 000 руб, до 36 мес. 5 790 Франсабанк, "Возможно всё!" 14,5% - 15,5%, до 10 000 руб, до 84 мес, 3 800 (на 13 месяцев) Цептер Банк,

На удачу 15,99%, до 1 000 руб., до 36 мес 3 800

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