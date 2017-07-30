Профицит республиканского бюджета Беларуси за январь-июнь составил 1,3 миллиардов рублей

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Республиканский бюджет Беларуси за январь-июнь исполнен с профицитом в 2,7% к ВВП, сообщает Министерство финансов Беларуси.

Доходы республиканского бюджета составили 8,9 млрд рублей (48,8% уточненного годового плана), расходы – 7,6 млрд рублей (45,5%).

За январь-июнь 2017 года в бюджет поступило 4,4 млрд рублей НДС (46,6% уточненного годового плана), 0,98 млрд рублей налога на прибыль (34,6%). Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд рублей (50,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд рублей (56,4%). Кроме того, поступления в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) сложились на уровне 5,8 млрд рублей (44,5%), фонд универсального обслуживания - 18 млн рублей (45,8%), фонд гражданской авиации – 13,4 млн рублей (86,5%), фонд департамента исполнения наказаний - 0,4 млн рублей (33,3%).

По состоянию на 1 июля 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 128,9 млн рублей.

Расходы на общегосударственную деятельность составили 3,2 млрд рублей (45,5%), на финансирование национальной экономики - 1,9 млрд рублей (44,3%). Кроме того, на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) было направлено 6,2 млрд рублей (46,5%). Расходы фонда социальной защиты населения составили 6,1 млрд (48,1%), фонда универсального обслуживания – 5,8 млн рублей (14,8%), фонда гражданской авиации – 8,3 млн рублей (53,5%), фонда департамента исполнения наказаний - 0,135 млн рублей (11,3%)

Профицит бюджета сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания министерства связи и информатизации и государственный внебюджетный фонд гражданской авиации) в январе-июне сложился в сумме 1,5 млрд рублей, или 3,2% ВВП.

Доходы бюджета сектора госуправления составили 20,1 млрд рублей (47%), расходы - 12 млрд рублей (45,2%).

Профицит республиканского бюджета Беларуси по итогам 2016 года составил Br0,98 млрд рублей, или 1% ВВП.

