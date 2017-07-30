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Календарь акции "День скидок" в универмагах Минска: август-2017
31.07.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik продолжает следить за популярной у минчан акцией "День скидок" в минских универмагах. Чтобы не запутаться в обилии предложений и выбрать наиболее удачное время и место для покупок – воспользуйтесь нашей инфографикой.
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Календарь дней скидок и распродаж в минских универмагах и торговых центрах в августе 2017 года – в инфографике Sputnik.
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