Sputnik продолжает следить за популярной у минчан акцией "День скидок" в минских универмагах. Чтобы не запутаться в обилии предложений и выбрать наиболее удачное время и место для покупок – воспользуйтесь нашей инфографикой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Календарь акции "День скидок" в универмагах Минска: август-2017 Календарь дней скидок и распродаж в минских универмагах и торговых центрах в августе 2017 года – в инфографике Sputnik.