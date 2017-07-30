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Бывшие советские военнопленные могут получит в Германии единовременное пособие в 2500 евро

31.07.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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Бывшие советские военнопленные могут получить в Германии единовременное пособие в 2500 евро. Денежная выплата предусмотрена принятым германским Бундестагом решением от 21 мая 2015 года, сообщает Мингорисполком.

«Советские военнослужащие, находившиеся в период Второй мировой войны с 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г. в качестве военнопленных под властью Германии, могут получить единовременное пособие в размере 2500 евро. Денежное пособие выплачивается на добровольной основе, а не на основании законного притязания, оно не может быть выплачено третьим лицам или наследникам. С заявлением о выплате пособия может выступить только потерпевший либо уполномоченное им лицо», — сообщается на сайте Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов.

Крайний срок подачи заявок истекает 30 сентября этого года. Форма заявки размещена на сайте Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов.

 
 
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Пособие выплачивается германской стороной на добровольной основе и адресуется непосредственно потерпевшим либо уполномоченным ими лицам.

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