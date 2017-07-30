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"Интернет не предлагать". 5 вариантов подработки, с которыми справится каждый
Эксперты составили подборку вариантов подработки, которые доступны практически всем. Эти предложения нанимателей не требуют специальных профессиональных знаний и опыта работы.
— Сегодня желающие найти подработку могут обратить внимание на следующие вакансии с частичной занятостью на сайте rabota.tut.by: тайный покупатель, интервьюер, расклейщик листовок, дворник, уборщик, промоутер, курьер, переводчик, корректор, редактор, оператор call-центра, репетитор, фотограф, водитель такси, копирайтер, официант, мерчендайзер (специалист по выкладке товаров) и другие, — рассказывает Светлана Шапорова, директор
«Тайный покупатель»
«Тайный покупатель» посещает торговую точку, как обычный покупатель, оценивая качество обслуживания персоналом в различных компаниях: магазины, кафе, банки и т.д. По итогу визита тайный покупатель заполняет специальную форму и пишет отчет. К примеру, один из работодателей готов платить от 10 рублей за 1 визит. Как правило, размер вознаграждения зависит от сложности проверки. Тайные покупатели и интервьюеры востребованы не только в Минске, но и в других городах:
Интервьюер
Работа интервьюера заключается в проведении опросов. Так, департамент маркетинга и PR БПС-Сбербанка приглашает на работу по договору подряда
Оператор колл-центра
На частичную занятость некоторые из компаний готовы рассматривать операторов колл-центра. Например,
Промоутер
Промоутеры, как правило, раздают листовки.
Мерчендайзер
Мерчендайзер — это специалист по продвижению продукции в розничной торговле. Обычно в его обязанности входит контроль наличия ассортимента на полке и выкладка товара. Некоторые компании ищут мерчендайзера выходного дня — например,
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Эксперты составили подборку вариантов подработки, которые доступны практически всем. Эти предложения нанимателей не требуют специальных профессиональных знаний...
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