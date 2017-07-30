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"Интернет не предлагать". 5 вариантов подработки, с которыми справится каждый

31.07.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
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Эксперты составили подборку вариантов подработки, которые доступны практически всем. Эти предложения нанимателей не требуют специальных профессиональных знаний и опыта работы.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Сегодня желающие найти подработку могут обратить внимание на следующие вакансии с частичной занятостью на сайте rabota.tut.by: тайный покупатель, интервьюер, расклейщик листовок, дворник, уборщик, промоутер, курьер, переводчик, корректор, редактор, оператор call-центра, репетитор, фотограф, водитель такси, копирайтер, официант, мерчендайзер (специалист по выкладке товаров) и другие, — рассказывает Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

«Тайный покупатель»

«Тайный покупатель» посещает торговую точку, как обычный покупатель, оценивая качество обслуживания персоналом в различных компаниях: магазины, кафе, банки и т.д. По итогу визита тайный покупатель заполняет специальную форму и пишет отчет. К примеру, один из работодателей готов платить от 10 рублей за 1 визит. Как правило, размер вознаграждения зависит от сложности проверки. Тайные покупатели и интервьюеры востребованы не только в Минске, но и в других городах: Бобруйск, Жодино, Витебск, Гродно, Могилев, Новополоцк, Брест.

Интервьюер

Работа интервьюера заключается в проведении опросов. Так, департамент маркетинга и PR БПС-Сбербанка приглашает на работу по договору подряда интервьюера. Заработную плату обещают от 280 рублей на руки.

Оператор колл-центра

На частичную занятость некоторые из компаний готовы рассматривать операторов колл-центра. Например, ООО МенюБай ищет сотрудников на обработку телефонных и онлайн заказов клиентов в утреннюю, дневную и ночную смены. Заработная плата — от 350 рублей на руки.

Промоутер

Промоутеры, как правило, раздают листовки. ООО Доминоспицца приглашает на работу промоутера по индивидуальному графику работы. Заработная плата — от 500 BYN до вычета налогов. Работу промоутером на 0,5 ставки по 4 часа в день предлагает Евроопт.

Мерчендайзер

Мерчендайзер — это специалист по продвижению продукции в розничной торговле. Обычно в его обязанности входит контроль наличия ассортимента на полке и выкладка товара. Некоторые компании ищут мерчендайзера выходного дня — например, Белпродукт и Danone Belarus.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Эксперты составили подборку вариантов подработки, которые доступны практически всем. Эти предложения нанимателей не требуют специальных профессиональных знаний...

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