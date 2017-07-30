Пресс-секретарь НОК сменила работу

Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Анастасия Маринина сообщила о том, что покидает НОК и переходит на работу в Белорусскую федерацию баскетбола.



Анастасия Маринина. Фото: БЕЛТА

Отметим, что помимо функций пресс-секретаря Анастасия Маринина занимала должности начальника управления маркетинга и информации, а также советника НОК.

В своем заключительном сообщении в качестве представителя Национального олимпийского комитета Анастасия Маринина поблагодарила журналистов за сотрудничество, вспомнила о реализованных проектах и рассказала о переходе на новую работу.

— Мне бы искренне хотелось поблагодарить всех вас за помощь и содействие в работе. При вашей поддержке в НОК Беларуси мы вместе создали обновленную версию сайта, Олимпийский музей, вышли в соцсети, выпустили ряд изданий, включая фотоальбомы «Беларусь олимпийская» и «Беларусь спортивная», свет увидели наборы марок, посвященные Играм в Сочи и Рио.

Благодаря тому, что фотокорреспонденты и работники телевидения оперативно предоставляли фото и видеоматериалы, в НОК теперь имеется серьезный архив.

В 2015 году при поддержке программы Олимпийская солидарность в Минске впервые был проведен Европейский семинар для СМИ, в котором приняли участие представители 28 стран, и у белорусской прессы появилась возможность пообщаться с зарубежными коллегами, обсудить наиболее острые темы и проблемы, которые имеются в журналистике в современном мире. Именно в Минске была принята резолюция по защите прав спортивных журналистов, которая была передана в Европарламент.

…Четырехлетний олимпийский цикл пройден, и для меня настало время перемен. С 1 августа 2017 года я буду работать в качестве исполнительного директора Белорусской федерации баскетбола. В ближайшие годы нас ждет ряд турниров топ-уровня, которые пройдут в Минске. Так, в 2018 году столица примет чемпионат мира среди девушек (U-17), а в 2019 году в рамках Евроигр состоятся соревнования по баскетболу 3×3. Я очень надеюсь на вашу помощь и поддержку в освещении этого прекрасного и увлекательно вида спорта. Уверена, благодаря совместной работе, мы сможем не только рассказать о наших достижениях, но и вовлечь в активные занятия любительским и профессиональным спортом подрастающее поколение, которое в будущем, будем надеется, принесет Республике Беларусь медали турниров самого высокого уровня, — написала Анастасия Маринина.

После ухода Марининой взаимодействие с журналистами до назначения нового пресс-секретаря будет осуществлять ведущий специалист НОК Римма Милевская.

Отметим, что недавно сменился первый вице-президент НОК: вместо Максима Рыженкова, занимающего также пост первого замглавы администрации президента Беларуси, вторым лицом в НОК стал многолетний дирекор РЦОП «Раубичи» и форвард хоккейной команды Александра Лукашенко Андрей Асташевич .

Между тем пост руководителя Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков сохранил.

Что касается Анастасии Марининой, то она остается председателем ОО «Белорусская ассоциация спортивной прессы», председателем комиссии по СМИ НОК Беларуси, членом НОК Беларуси, членом исполкома Европейского союза спортивных журналистов, членом комиссии по прессе Международной федерации легкой атлетики (ИААФ).