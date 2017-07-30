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Видеофакт: белорусы громче всех на трибунах танкового полигона в Алабино

31.07.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Соревнования по танковому биатлону в рамках армейских международных игр традиционно проходят на подмосковном полигоне в Алабино. В состязании принимают участие 55 экипажей из 19 стран, включая Беларусь.

Видеофакт: белорусы громче всех на трибунах танкового полигона в Алабино
© Sputnik Илья Питалев
Минобороны: белорусам вернули первое место на танковом биатлоне

Белорусский экипаж по итогам первого этапа занял первое место — наши танкисты успешно поразили все пять мишеней, однако получили штрафную минуту за то, что танк при маневрировании задел ограничительный столбик.

Болельщики белорусской команды с радостными криками приветствовали каждое попадание в мишень. Особенно выделялся один военнослужащий, размахивавший национальным флагом. Болельщики из других стран тоже не отстают от наших соотечественников и всячески стараются подбодрить свои команды.

Армейские международные игры — 2017 проводятся на 22 полигонах Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

 
 
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Болельщики из разных стран мира собрались на танковом биатлоне в подмосковном Алабино. Смотрите на видео, как поддерживают свои команды на трибунах.

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