Выбираем наполнитель для кошачьего туалета



Первое, о чем должен позаботиться счастливый хозяин кота, собираясь взять пушистика в дом, это кошачий туалет. Иначе в доме могут появиться неприятные запахи. Дедовские способы, как то песочек или опилки, ушли в прошлое. Любителям домашних животных предложен наполнитель для кошачьего туалета в широком ассортименте. Начинаем поиски наполнителя, который понравится коту и его хозяину по цене, безопасности, борьбе с запахами и легкости утилизации.

Чем наполним кошачий туалет?





Видов наполнителей для кошачьих туалетов много, все разделим на две группы:

комкующиеся: под влиянием жидкости наполнитель скатывается в отдельные комочки, которые заменяют новой чистой порцией. Удобно, но дорого;

под влиянием жидкости наполнитель скатывается в отдельные комочки, которые заменяют новой чистой порцией. Удобно, но дорого; впитывающие: жидкость просачивается в низ лотка, оставляя верхний слой сухим, через 2-3 дня требуется заменять весь наполнитель. Сложно, зато дешево.

Наполнитель древесный. Старые добрые опилки сильно измельчены и сформированы в гранулы разных размеров. «Побывавшие в деле» гранулы распадаются и требуют замены. Хорошо держит неприятный запах, перебивая его хвойным ароматом. Экологичный, экономный вариант. Минус один — легко разбрасывается за пределы лотка активными животными.

Наполнитель кукурузный. В состав входят частички кукурузных початков, шелухи зерновых культур. Отлично подходит для котят. Минус один, но очень ощутимый, из-за легкой структуры разлетается по всему дому.

Наполнители минеральный и глиняный. Одни из самых популярных, отлично удерживают влагу и запах. «Чемпион» в рейтинге кошек, они быстро к нему привыкают. Хозяевам нравится соотношение цены и качества. Недостатка два: некоторые марки сильно пылят при засыпании, и животное после лотка оставляет белые следы. Котята любят минеральные гранулы пробовать «на зуб», провоцируя проблемы с пищеварением.

Удиви кота — купи силикагелевый наполнитель





Современный продукт, красивые полупрозрачные шарики, высушенный гель кремниевой кислоты. Не случайно он имеет близкий к речному песку состав.

Высокая цена компенсируется редкими визитами в зоомагазин. Гель меняют раз в 3, а то и в 4 недели. Еще одна отличительная черта — шарики силикагеля издают громкое шуршание, когда ваша кошка устраивается удобнее. Если животное испугается, объяснить ей, что это самое сухое, ароматизированное и даже антибактериальное вещество, будет трудно.

Переход на силикагель делают постепенно. Слой гелевых шариков должен достигать 5 см. Ежедневно перемешивайте содержимое лотка для равномерного впитывания. Обычно для одной кошки хватает четыре литра геля на целый месяц.

Как часто менять наполнитель?





Лучший ответ даст кошка — она никогда не сядет в грязный туалет. Комкующиеся наполнители освежают ежедневно, меняя сырые комочки на чистые гранулы. Полностью нужно вымыть лоток и сменить содержимое раз в 2 недели. Впитывающие — чаще, раз в неделю.

Рекордсмены по запиранию запахов





Абсолютный чемпион, который отлично убирает запах, — это силикагель. Есть разновидности, которые по мере увлажнения сами начинают приятно ароматизировать воздух.

На втором месте все комкующиеся вещества. Если сразу убирать грязные комочки и менять их на новые гранулы, то чистота обеспечена.

Можно ли наполнитель смывать в унитаз?





Однозначно «нет» для силикагелевого и комкующегося содержимого лотка. Попав в канализационные трубы, они разбухают и застревают плотным комком. Впитывающие виды — только небольшими порциями, чтобы не было засора.

Наполнитель для кошачьего туалета — просто находка для любителей домашних животных. Пробуйте, экспериментируйте со своим питомцем и вы обязательно найдете то, что нужно.

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