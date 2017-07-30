|
Выбираем наполнитель для кошачьего туалета
Содержание:
Чем наполним кошачий туалет?
Видов наполнителей для кошачьих туалетов много, все разделим на две группы:
Наполнитель древесный. Старые добрые опилки сильно измельчены и сформированы в гранулы разных размеров. «Побывавшие в деле» гранулы распадаются и требуют замены. Хорошо держит неприятный запах, перебивая его хвойным ароматом. Экологичный, экономный вариант. Минус один — легко разбрасывается за пределы лотка активными животными.
Наполнитель кукурузный. В состав входят частички кукурузных початков, шелухи зерновых культур. Отлично подходит для котят. Минус один, но очень ощутимый, из-за легкой структуры разлетается по всему дому.
Наполнители минеральный и глиняный. Одни из самых популярных, отлично удерживают влагу и запах. «Чемпион» в рейтинге кошек, они быстро к нему привыкают. Хозяевам нравится соотношение цены и качества. Недостатка два: некоторые марки сильно пылят при засыпании, и животное после лотка оставляет белые следы. Котята любят минеральные гранулы пробовать «на зуб», провоцируя проблемы с пищеварением.
Удиви кота — купи силикагелевый наполнитель
Современный продукт, красивые полупрозрачные шарики, высушенный гель кремниевой кислоты. Не случайно он имеет близкий к речному песку состав.
Высокая цена компенсируется редкими визитами в зоомагазин. Гель меняют раз в 3, а то и в 4 недели. Еще одна отличительная черта — шарики силикагеля издают громкое шуршание, когда ваша кошка устраивается удобнее. Если животное испугается, объяснить ей, что это самое сухое, ароматизированное и даже антибактериальное вещество, будет трудно.
Переход на силикагель делают постепенно. Слой гелевых шариков должен достигать 5 см. Ежедневно перемешивайте содержимое лотка для равномерного впитывания. Обычно для одной кошки хватает четыре литра геля на целый месяц.
Как часто менять наполнитель?
Лучший ответ даст кошка — она никогда не сядет в грязный туалет. Комкующиеся наполнители освежают ежедневно, меняя сырые комочки на чистые гранулы. Полностью нужно вымыть лоток и сменить содержимое раз в 2 недели. Впитывающие — чаще, раз в неделю.
Рекордсмены по запиранию запахов
Абсолютный чемпион, который отлично убирает запах, — это силикагель. Есть разновидности, которые по мере увлажнения сами начинают приятно ароматизировать воздух.
На втором месте все комкующиеся вещества. Если сразу убирать грязные комочки и менять их на новые гранулы, то чистота обеспечена.
Можно ли наполнитель смывать в унитаз?
Однозначно «нет» для силикагелевого и комкующегося содержимого лотка. Попав в канализационные трубы, они разбухают и застревают плотным комком. Впитывающие виды — только небольшими порциями, чтобы не было засора.
Наполнитель для кошачьего туалета — просто находка для любителей домашних животных. Пробуйте, экспериментируйте со своим питомцем и вы обязательно найдете то, что нужно.
В зоомагазинах из каталога
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое, о чем должен позаботиться счастливый хозяин кота, собираясь взять пушистика в дом, это кошачий туалет. Иначе в доме могут появиться неприятные запахи....
|
Архив (Разное)
Комментарии