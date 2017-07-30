Пьяного минчанина на BMW остановили только школьные ворота

В Ивацевичском районе минчанин на BMW пробил забор школы-интерната и ударился в футбольные ворота, сообщили в ГАИ Брестской области. ДТП произошло рано утром 30 июля.



Фото: ГАИ Бреста

По предварительной информации, 31-летний мужчина, управляя «БМВ», двигался по ул. Ленина в городского поселка Телеханы. На закруглении дороги напротив дома № 35 водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на обочину. Там совершил наезд на дорожный знак, дерево и забор местной школы-интерната. После, пробив ограждение, оказался на территории стадиона, где врезался в футбольные ворота.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле). По факту ДТП проводится проверка.