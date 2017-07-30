Газета « Авторевю » опубликовала шпионские фотографии «вседорожного» варианта Kia Rio. Автомобиль с питерскими номерами, который, судя по всему, проходит испытания на российских дорогах, был замечен на заправке, сообщает motor.ru .



Фото: autoreview.ru

«Вседорожный» вариант «Рио» уже представлен в Китае, где он в сентябре этого года поступит в продажу под именем Kia KX Cross. Такой автомобиль на 115 миллиметров длиннее нынешнего хэтчбека Rio (4240 миллиметров), при этом дорожный просвет увеличен на 15 миллиметров — до 175 миллиметров.





В Китае модификация Cross доступна со 100- и 123-сильными моторами объемом 1,4 и 1,6 литра соответственно. Модель доступна исключительно с передним приводом.

Новый Kia Rio для России дебютировал в конце июня. Модель стала чуть крупнее и просторнее предшественника, получила увеличенный топливный бак, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, функцию подсветки поворотов и подогрев задних кресел.