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В России появится "вседорожный" Kia Rio с увеличенным клиренсом
Газета «
«Вседорожный» вариант «Рио» уже представлен в Китае, где он в сентябре этого года поступит в продажу под именем Kia KX Cross. Такой автомобиль на 115 миллиметров длиннее нынешнего хэтчбека Rio (4240 миллиметров), при этом дорожный просвет увеличен на 15 миллиметров — до 175 миллиметров.
В Китае модификация Cross доступна со 100- и 123-сильными моторами объемом 1,4 и 1,6 литра соответственно. Модель доступна исключительно с передним приводом.
Новый Kia Rio для России дебютировал в конце июня. Модель стала чуть крупнее и просторнее предшественника, получила увеличенный топливный бак, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, функцию подсветки поворотов и подогрев задних кресел.
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"Псевдокроссовер" Kia Rio получит увеличенный клиренс, пластиковый обвес кузова и те же моторы, что и седан.
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