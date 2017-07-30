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В России появится "вседорожный" Kia Rio с увеличенным клиренсом

31.07.2017 16:53 — Разное | Tut.by  
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Газета «Авторевю» опубликовала шпионские фотографии «вседорожного» варианта Kia Rio. Автомобиль с питерскими номерами, который, судя по всему, проходит испытания на российских дорогах, был замечен на заправке, сообщает motor.ru.


Фото: autoreview.ru

«Вседорожный» вариант «Рио» уже представлен в Китае, где он в сентябре этого года поступит в продажу под именем Kia KX Cross. Такой автомобиль на 115 миллиметров длиннее нынешнего хэтчбека Rio (4240 миллиметров), при этом дорожный просвет увеличен на 15 миллиметров — до 175 миллиметров.


В Китае модификация Cross доступна со 100- и 123-сильными моторами объемом 1,4 и 1,6 литра соответственно. Модель доступна исключительно с передним приводом.

Новый Kia Rio для России дебютировал в конце июня. Модель стала чуть крупнее и просторнее предшественника, получила увеличенный топливный бак, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, функцию подсветки поворотов и подогрев задних кресел.

 
 
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"Псевдокроссовер" Kia Rio получит увеличенный клиренс, пластиковый обвес кузова и те же моторы, что и седан.

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