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Видеофакт: как Минск стоял в пробках во время блэкаута
31.07.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Электроснабжение было отключено из-за порыва кабеля в районе улицы Карастояновой. В связи с этим перестали работать светофоры на улицах Куйбышева, Хоружей, Коласа, Сурганова и других.
На этих и других улицах остановился общественный транспорт, что осложнило дорожную обстановку и появились пробки.
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Временное отключение электричества привело к возникновению пробок на центральных улицах Минска. Смотрите на видео Sputnik, как машины стояли в заторах вечером в...
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