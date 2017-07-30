Видеофакт: как Минск стоял в пробках во время блэкаута

Электроснабжение было отключено из-за порыва кабеля в районе улицы Карастояновой. В связи с этим перестали работать светофоры на улицах Куйбышева, Хоружей, Коласа, Сурганова и других.

На этих и других улицах остановился общественный транспорт, что осложнило дорожную обстановку и появились пробки.