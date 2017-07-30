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Видеофакт: как Минск стоял в пробках во время блэкаута

31.07.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Электроснабжение было отключено из-за порыва кабеля в районе улицы Карастояновой. В связи с этим перестали работать светофоры на улицах Куйбышева, Хоружей, Коласа, Сурганова и других.

На этих и других улицах остановился общественный транспорт, что осложнило дорожную обстановку и появились пробки.

 
 
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Временное отключение электричества привело к возникновению пробок на центральных улицах Минска. Смотрите на видео Sputnik, как машины стояли в заторах вечером в...

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