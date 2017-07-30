Движение транспорта в центре Минска восстановлено

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска после аварии на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой восстановлено, сообщили Sputnik в ГП "Минсктранс".

Около 16:00 в понедельник на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой произошло короткое замыкание, в результате чего без электроэнергии остались несколько столичных районов . Кроме того, авария вызвала затруднение в движение общественного транспорта — пробки полностью парализовали движение в центре столицы.

"С 16:05 из-за аварийного отключения электроэнергии остановлено движение трамваев маршрутов 3,5,6,11 и движение троллейбусов маршрутов 12,22,33,34,37,38,40,46,53,54,55,92. Движение восстановлено в 17:50", — в "Минсктрансе".

Собеседники агентства добавили, что в процессе ликвидации последствий аварии были организованы дополнительные автобусные маршруты.

В настоящее время, согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки" заторы в центре города оцениваются в шесть баллов.

Согласно предварительным данным, ЧП на подстанции произошло из-за порыва подземного кабеля.