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Движение транспорта в центре Минска восстановлено
31.07.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска после аварии на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой восстановлено, сообщили Sputnik в ГП "Минсктранс".
Около 16:00 в понедельник на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой произошло короткое замыкание,
"С 16:05 из-за аварийного отключения электроэнергии остановлено движение трамваев маршрутов 3,5,6,11 и движение троллейбусов маршрутов 12,22,33,34,37,38,40,46,53,54,55,92. Движение восстановлено в 17:50", — в "Минсктрансе".
Собеседники агентства добавили, что в процессе ликвидации последствий аварии были организованы дополнительные автобусные маршруты.
В настоящее время, согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки" заторы в центре города оцениваются в шесть баллов.
Согласно предварительным данным, ЧП на подстанции произошло из-за порыва подземного кабеля.
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска после аварии на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой восстановлено,...
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