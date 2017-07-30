ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение транспорта в центре Минска восстановлено

31.07.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска после аварии на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой восстановлено, сообщили Sputnik в ГП "Минсктранс".

Около 16:00 в понедельник на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой произошло короткое замыкание, в результате чего без электроэнергии остались несколько столичных районов. Кроме того, авария вызвала затруднение в движение общественного транспорта — пробки полностью парализовали движение в центре столицы.

"С 16:05 из-за аварийного отключения электроэнергии остановлено движение трамваев маршрутов 3,5,6,11 и  движение троллейбусов маршрутов 12,22,33,34,37,38,40,46,53,54,55,92. Движение восстановлено в 17:50", — в "Минсктрансе".

Собеседники агентства добавили, что в процессе ликвидации последствий аварии  были организованы дополнительные автобусные маршруты. 

В настоящее время, согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки" заторы в центре города оцениваются в шесть баллов.

Согласно предварительным данным, ЧП на подстанции произошло из-за порыва подземного кабеля. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Движение общественного транспорта в центре Минска после аварии на трансформаторной подстанции на улице Карастояновой восстановлено,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тренажеры, массаж, бильярд - как выглядят комнаты, где отдыхают работники ГУМа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика