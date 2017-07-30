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Из-за отключения электричества Минск стоит в пробках
31.07.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл – Sputnik. Пробки образовались на нескольких важных автомагистралях столицы из-за внезапного отключения электричества во второй половине дня понедельника, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
© Sputnik/ Ирина Грамович
После 16:00 часть Минска осталась без электроэнергии – из-за возгорания на подстанции на улице Карастояновой пришлось обесточить район. Сейчас без света остаются улицы Куйбышева, Веры Хоружей, Якуба Коласа, Сурганова, а также проспект Машерова и иные автомагистрали.
По данным на 17:30 понедельника, в Минске образовались четырехбалльные пробки. Осложнено движение на улице Сурганова и нескольких других, также там произошли несколько ДТП.
Из-за блэкаута на части улиц Минска не работают светофоры и не ходят троллейбусы, а также трамваи. Когда энергосистема города будет восстановлена – пока не известно.
В "Минскэнерго" еще не располагают точными данными о том, как много домов в столице оказались без электроснабжения.
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На проспекте Машерова, улицах Куйбышева и Коласа не ходят трамваи и троллейбусы, а также не работают светофоры.
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