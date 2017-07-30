Из-за отключения электричества Минск стоит в пробках

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Пробки образовались на нескольких важных автомагистралях столицы из-за внезапного отключения электричества во второй половине дня понедельника, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".



© Sputnik/ Ирина Грамович Блэкаут в Минске: обесточены несколько улиц в районе Комаровки

После 16:00 часть Минска осталась без электроэнергии – из-за возгорания на подстанции на улице Карастояновой пришлось обесточить район. Сейчас без света остаются улицы Куйбышева, Веры Хоружей, Якуба Коласа, Сурганова, а также проспект Машерова и иные автомагистрали.

По данным на 17:30 понедельника, в Минске образовались четырехбалльные пробки. Осложнено движение на улице Сурганова и нескольких других, также там произошли несколько ДТП.

Из-за блэкаута на части улиц Минска не работают светофоры и не ходят троллейбусы, а также трамваи. Когда энергосистема города будет восстановлена – пока не известно.

В "Минскэнерго" еще не располагают точными данными о том, как много домов в столице оказались без электроснабжения.