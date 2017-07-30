Тренажеры, массаж, бильярд - как выглядят комнаты, где отдыхают работники ГУМа

«Наши мужчины любят за бильярдом проводить свободное время», — отмечает замдиректора ГУМа Светлана Приступа. Здание универмага — это не только торговые залы, но и комнаты отдыха, где 955 сотрудников старейшего магазина Беларуси могут расслабиться и отдохнуть в обед или после рабочего дня.





В спортзале — тренажеры, настольный теннис, бильярд. Последний после игры накрывают чехлом, чтобы не пылился. Дважды в неделю инструктор собирает группу для занятий физкультурой: с акцентом на упражнения, которые разгружают спину и ноги. Платить за такие занятия сотрудникам ГУМа не нужно.





В актовом зале организуют концерты (например, ко Дню работника торговли), устраивают собрания. А еще это место для репетиций коллективов творческой самодеятельности. «У нас и танцоры, и певцы, и чтецы, и актеры», — перечисляет Светлана Приступа. Работники ГУМа ведут активную «гастрольную» деятельность: например, недавно выступали на торжественном собрании Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.





За пышно цветущим зимним садом присматривают уборщицы. Коллекцию растений пополняют в том числе работники магазина: приносят большие растения, которые стало неудобно держать дома. Часто цветы ГУМу дарят к памятным датам.





Питаться в столовой могут все желающие, но только работникам универмага полагается скидка 40%. Меню довольно обширное: 3−4 супа, 5−6 горячих, разнообразные салаты.

— Я сегодня брала филе из птицы в белках и салат из пекинской капусты с яблоками. Со скидкой получилось 1 рубль 80 копеек, — подсчитывает Светлана Приступа.





В музее можно увидеть экспонаты, касающиеся торговли, и полученные универмагом награды.





Когда-то в библиотеке был собственный библиотекарь, но после оптимизации эта должность стала совмещенной. «Если кому-то нужно поменять или сдать книгу, можно заранее обсудить время с библиотекарем», — подсказывает Светлана Приступа. Среди книг — и художественная, и специальная литература.









Массажный кабинет и парикмахерская — это платные услуги для сотрудников ГУМа. «Но цены очень демократичные», — уверяют в универмаге.