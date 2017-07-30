Грани черного: Bentley представила новую версию седана Flying Spur V8 S

Вслед за особой версией кабриолета Continental GT в Bentley раскрыли подробности о еще одной спецверсии своей модели — седане Flying Spur V8 S в исполнении Black Edition.





По сути, речь идет о дополнительном наборе опций для экстерьера и интерьера седана. У новой версии окантовка решетки радиатора и окон, омыватели передних фар, наружные зеркала и вставки в ручки дверей выполнены из эффектного черного глянцевого материала, затемненные головные фары и задние фонари дополнены черным ободком. Также для Flying Spur V8 S Black Edition доступны 21-дюймовые семиспицевые колесные диски Elegant.





Интерьер новой версии Flying Spur V8 S, приукрашенный вставками из шпона Piano Black, выполнен в однотонной гамме с яркими контрастными вставками. За доплату предлагается пакет опций Mulliner Driving, включающий ромбовидную контрастную прострочку кожаной обшивки сидений и панелей дверей.





Под капотом располагается 4-литровый V8, развивающий 521 лошадиную силу и 680 Нм крутящего момента, с которым седан разменивает первую «сотню» за 4,9 секунды и разгоняется до максимальных 306 км/ч.