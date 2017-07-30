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Какие специалисты в Минске зарабатывают больше 1500 рублей в месяц

31.07.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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Средний заработок в Минске в июне вырос до 1143,1 рубля. При этом некоторые специалисты в столице получают заметно больше этой суммы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто в Минске зарабатывает больше 1500 рублей в месяц.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Работники, занятые в животноводстве, в июне получали в среднем 1643 рубля, на производстве химических продуктов — 1 717,7 рубля, специалисты, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — 1 729,3 рубля. Специалисты вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг в прошлом месяце зарабатывали в среднем 2 059,5 рубля, работники воздушного транспорта — 2297 рубля.

Выше всего июньские заработки в Минске были у работников, которые заняты в сфере информационных технологий и деятельностью в области информационного обслуживания — 3 757,2 рубля.

В республиканском банке вакансий сегодня значится по Минску 178 вакансий с зарплатой выше 1500 рублей. К примеру, инженеру-программисту в компании «Плэйтика Бел», который знает английский и украинский языки, готовы платить от 2000 рублей, главному инженеру в компании «НПО Центр» — от 1700 рублей, менеджеру по качеству в «БелАйком» — от 3000 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Средний заработок в Минске в июне вырос до 1143,1 рубля. При этом некоторые специалисты в столице получают заметно больше этой суммы.

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