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В России на параде в честь Дня ВМФ показали американский танк
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В парадном строю можно было увидеть легендарный Т-34−85, тяжелый танк ИС-3 и американский М4А2(76) Sherman. Этот танк был поднят в 2016 году с затопленного транспорта «Томас Дональдсон», после чего боевую машину отреставрировали.
М4 Sherman — самый массовый танк американской армии времен Второй мировой войны, всего было выпущено около 50 тысяч этих машин. Простой и надежный M4 Sherman пользовался любовью танкистов.
Главными же недостатками танка были высокий силуэт и слабое бронирование, а еще танк частенько загорался при попадании в него снаряда. Немцы даже прозвали M4 Sherman как «Горящий котел» или «Котелок солдата».
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В парадном строю можно было увидеть легендарный Т-34−85, тяжелый танк ИС-3 и американский М4А2(76) Sherman.
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