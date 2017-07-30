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В России на параде в честь Дня ВМФ показали американский танк

31.07.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
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На видеохостинге YouTube был опубликован ролик с парада в честь Дня ВМФ России, который прошел в Североморске, где перед зрителями проехали не только российские, советские, но даже американская боевые машины.

 

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В парадном строю можно было увидеть легендарный Т-34−85, тяжелый танк ИС-3 и американский М4А2(76) Sherman. Этот танк был поднят в 2016 году с затопленного транспорта «Томас Дональдсон», после чего боевую машину отреставрировали.

М4 Sherman — самый массовый танк американской армии времен Второй мировой войны, всего было выпущено около 50 тысяч этих машин. Простой и надежный M4 Sherman пользовался любовью танкистов.

Главными же недостатками танка были высокий силуэт и слабое бронирование, а еще танк частенько загорался при попадании в него снаряда. Немцы даже прозвали M4 Sherman как «Горящий котел» или «Котелок солдата».

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В парадном строю можно было увидеть легендарный Т-34−85, тяжелый танк ИС-3 и американский М4А2(76) Sherman.

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