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Пьяный минчанин забрал машину из ремонта и на МКАД разбил ее вновь, а сам попал в реанимацию
Минчанин на Volkswagen Passat забрал машину из ремонта и тут же попал в ДТП на МКАД. Авария произошла днем, 31 июля. Водитель в реанимации. Об этом AUTO.TUT.BY cообщила старший инспектор по агитации ОГАИ Первомайского РУВД города Минска Оксана Мехедко.
Водитель ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны Логойского тракта в направлении проспекта Независимости. На 56 километре автодороги не справился с управлением и врезался в ограждение, разделяющее потоки встречных направлений.
На заднем сиденье в салоне ехал пассажир. С его слов водитель был пьян, это подтвердила и бригада скорой помощи. Водителя с ЗЧМТ, рваными ранами шеи и уха доставлен в больницу. Но потерял сознание и его перевели в реанимацию. Пассажир не пострадал.
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Минчанин на Volkswagen Passat забрал машину из ремонта и тут же попал в ДТП на МКАД. Авария произошла днем, 31 июля.
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